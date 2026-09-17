Mexicanos no, sudamericanos sí: el dominio de los entrenadores extranjeros en la Liga MX

Sin apostar al talento local, los clubes confían en los estrategas de fuera para comandar las plantillas.

Está claro que en la previa se espera que los equipos grandes luchen por cosas importantes en la Liga MX, pero la tendencia indica que aquellos que comandan en el Apertura 2026 son dirigidos por entrenadores extranjeros. A continuación, repasa quiénes son los cerebros de los mejores equipos del país.

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La tabla de posiciones señala que Toluca lidera con 19 puntos en 8 partidos disputados, mientras que es perseguido por Chivas con 17 y América con 16. Recién en el cuarto lugar aparece Cruz Azul con Joel Huiqui como el primer DT mexicano en comandar a uno de los equipos que pelean en la parte alta de la clasificación.

Los técnicos sudamericanos que dominan la Liga MX

En los Diablos Rojos, Antonio Mohamed creó una verdadera fortaleza. Tras la obtención de la Leagues Cup hace pocos días, el Turco alcanzó su quinto título y extendió el dominio de Toluca en el futbol local. También argentino, Gabriel Milito le imprimió su sello a Chivas y mantiene segundo al elenco tapatío.

Antonio Mohamed lidera el proyecto ganador de Toluca. (GETTY IMAGES)

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En la lucha y muy de cerca se mantiene América comandado por Guillermo Almada. El DT uruguayo se hizo cargo de las Águilas tras la salida de André Jardine con la intención de cosechar algo del éxito que consiguió en Pachuca.

Esta situación refleja la falta de confianza que existe en los proyectos que pueden ofrecer los entrenadores mexicanos. En ese sentido, los equipos más importantes prefieren apostar por figuras de renombre capaces de presentar resultados inmediatos o en el corto plazo, lejos de procesos que finalicen en la nada misma.

En síntesis

Antonio Mohamed lidera el torneo Apertura 2026 como director técnico del Toluca.

lidera el torneo Apertura 2026 como director técnico del Toluca. Gabriel Milito mantiene a las Chivas en la segunda posición del campeonato.

mantiene a las Chivas en la segunda posición del campeonato. Joel Huiqui ubica a Cruz Azul en el cuarto lugar siendo el único DT mexicano.