Luego de un sábado futbolero sensacional, te traemos las tablas actualizadas del Apertura 2026.

¡Partidazo en el Azteca! En un encuentro electrizante y de ida y vuelta, América y Chivas empataron 2-2 ante una multitud en Ciudad de México. La visita parecía tener todo controlado, pero en un par de minutos todo cambió y el equipo local remontó la historia en el final. Así, el Clásico Nacional no terminó siendo para ninguno de los dos.

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El primer tiempo fue todo de las Chivas, que se pusieron en ventaja a los 32 y a los 47 minutos gracias a las conquistas de Bryan González y Ricardo Marín respectivamente. Sin embargo, en el cierre de la segunda mitad, Miguel Borja se aventó un doblete espectacular a los 71′ y 74′ para darle vida al América y permitirle llevarse un empate.

¿Cómo quedó el América en la tabla del Apertura 2026?

Tras el empate ante Chivas, las ‘Águilas’ se ubican ahora en el 3° lugar de la tabla, con 17 puntos, tan sólo uno por debajo de su oponente de turno. El equipo de Guillermo Almada ha conseguido cinco triunfos, dos igualdades y apenas una caída en lo que va de este campeonato.

La chilena de Borja, uno de los goles del año [Foto: Getty]

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¿Cómo quedó Chivas en la tabla del Apertura 2026?

Tras la igualdad ante el América, el ‘Rebaño’ se coloca ahora en el 2° puesto de la tabla, con 18 unidades, uno por debajo del líder Toluca, que puede alejarse. El conjunto de Gabriel Milto ha cosechado cinco victorias, tres empates y una derrota en el transcurso de este certamen.

La tabla de posiciones del Apertura 2026 tras el empate de América y Chivas:

La tabla de goleo del Apertura 2026 tras el empate de América y Chivas:

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Todos los resultados del sábado en el Apertura 2026:

Estos fueron los marcadores finales de los cuatro encuentros que se llevaron a cabo este sábado 19 de septiembre en la Liga MX:

Atlético San Luis 3-1 Necaxa, en el Estadio Libertad Financiera.

Goles: Mora, Andrade e-c y Aguila (A) y Carranza (N).

Atlas 1-1 Pumas, en el Estadio Jalisco.

Goles: Esteves (A) y Azuaje (P).

Monterrey 1-0 Cruz Azul, en el Estadio BBVA.

Goles: Garza (M).

América 2-2 Chivas, en el Estadio Azteca.

Goles: Borja x2 (A), González y Marín (C).