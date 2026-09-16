A pocos días del Clásico Nacional, el DT de las 'Águilas' alista una modificación imprevista en la formación.

La cuenta regresiva para un nuevo Clásico Nacional está en marcha y cada vez falta menos para volver a sentir la adrenalina del encuentro más esperado del torneo. América y Chivas se cruzarán en el Estadio Azteca el sábado, en un verdadero partidazo entre dos equipos que se han reforzado muy bien y son candidatos al título.

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Si bien el comienzo del semestre era altamente prometedor con resultados y buenas actuaciones, las ‘Águilas’ deberán revertir en casa la imagen del último partido. La derrota ante Cruz Azul, por más que terminó siendo ajustada en el marcador, dejó un mal sabor de boca por los momentos donde el América estaba siendo goleado.

Consciente de que sus dirigidos no lo hicieron bien la jornada anterior, Guillermo Almada prepara modificaciones en el once de cara al siguiente encuentro contra las Chivas. El entrenador del conjunto azulcrema quedó muy disgustado con varios momentos del juego pasado y le moverá a la formación pensando en el Clásico Nacional.

Con vistas a este desafío trascendental de la temporada, el DT tiene decidida una sorpresa imprevista en la escuadra que saldrá a disputar el compromiso del sábado en casa. Entre los cambios que hará en el equipo, aparecerá un regreso importante que sacudirá las energías del América en el Coloso de Santa Úrsula el fin de semana.

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De acuerdo a la información de León Lecanda, periodista seguidor de la campaña azulcrema en ESPN, Alejandro Zendejas se meterá en el cuadro titular contra el Guadalajara. El delantero viene de volver a jugar oficialmente en el encuentro anterior ante La Máquina, donde pudo jugar 45 minutos ingresando en el mediotiempo de partido.

Zendejas será titular ante las Chivas [Foto: Getty]

La última titularidad de Alejandro Zendejas en el América ocurrió hace más de cuatro meses, el pasado 11 de mayo en el empate y eliminación ante Pumas en la Liguilla. Desde entonces, se había perdido ¡13 partidos! por una lesión de rodilla, hasta que volvió hace unos días. Este sábado podría hacer su debut de entrada en el Apertura 2026.

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Mientras la presencia de Alejandro Zendejas está garantizada, Guillermo Almada tiene dos dudas principales: Henry o Borja y Cerrillo o Violante. La lesión de Dagoberto Espinoza y que los dos centrales nuevos estén en etapa de adaptación van obligando a formar el equipo. Aún quedan un par de prácticas antes del duelo clave por Liga MX.

La probable alineación del América ante Chivas en el Clásico Nacional:

Rodolfo Cota.

Kevin Álvarez.

Israel Reyes.

Ramón Juárez.

Cristian Borja.

Edwin Cerrillo.

Érick Sánchez.

Alejandro Zendejas.

Raphael Veiga.

Brian Rodríguez.

Henry Martín.