El delantero francés volvió a mostrar su debilidad por CR7. "Ha dado y todavía da mucha ilusión al madridismo", asegura Kylian.

Real Madrid comenzó la temporada 2026-27 con muchas caras nuevas. Tras una campaña sin títulos, la directiva Casa Blanca invirtió en varios fichajes y algunos como Marc Cucurella, Ibrahima Konaté o Yan Diomandé ya se ganaron un lugar en el equipo titular.

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No obstante, en la previa del derbi madrileño ante Atlético de Madrid le consultaron a Kylian Mbappé por un fichaje adicional para la plantilla y el atacante francés sorprendió al elegir a Cristiano Ronaldo, leyenda del Real Madrid que actualmente juega para Al-Nassr.

“¿Qué jugador ficharías tu para Real Madrid?”, le preguntó el Director Editorial del Diario As en una entrevista exclusiva. Tras pensarlo un momento, Mbappé contestó: “Cristiano, Zidane, Ronaldo (Nazario)… Cristiano puede volver todavía, tiene todavía“.

😍 "Traería de VUELTA a CRISTIANO, ZIDANE y RONALDO"



🌟 "La calidad nunca se pierde"



Kylian Mbappé con AS y @jfelixdiaz en EXCLUSIVA ⬇️ pic.twitter.com/z14Bq7Yc5W — Diario AS (@diarioas) September 17, 2026

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Más adelante, completó: “Pienso que la calidad nunca se pierde, entonces estos tres. Son figuras tan importantes de Real Madrid también y pienso que es gente que ha dado y todavía da mucha ilusión al madridismo“. ¿Te los imaginas compartiendo ataque en el Merengue?

Mbappé es fanático de Cristiano Ronaldo desde niño

Kylian Mbappé solía ser un gran fanático de Cristiano Ronaldo cuando era más joven. De hecho, hay una foto muy famosa del atacante francés con varios posters de CR7 (la mayoría con la playera de Real Madrid) en su habitación.

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En síntesis