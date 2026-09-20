¿Cuándo vuelve a pelear Canelo Álvarez? Presente del campeón mexicano que no vio acción en 2026

El mexicano atravesó una larga recuperación post operación de codo y ya está listo para subirse al cuadrilátero.

La incertidumbre sobre el futuro sobre el tapiz de Saúl Canelo Álvarez ha llegado a su fin para el ambiente del boxeo. Luego de una extensa inactividad en la que todavía no registró apariciones a lo largo de este 2026, el monarca tapatío ya tiene todo confirmado para calzarse los guantes nuevamente y concretar su esperado retorno a la actividad oficial.

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Fecha y rival para la próxima pelea de Canelo Álvarez

Saúl volverá a la escena grande el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. La capital del Reino Arábigo volverá a vestirse de gala para albergar el choque de una de las máximas atracciones comerciales de la disciplina, en un espectáculo que acaparará la atención de los fanáticos a nivel global.

Para este regreso, el tapatío tendrá enfrente a Christian Mbilli, un peligroso oponente que buscará dar el gran golpe de su carrera. El choque tendrá en disputa ni más ni menos que el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. De esta manera, Canelo buscará recuperar una de sus preciadas fajas de las 168 libras, buscando dejar en claro que su jerarquía se mantiene intacta tras el período de descanso fuera del cuadrilátero.

Christian Mbilli será el próximo rival de Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

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Vela destacar que la última presentación del oriundo de Jalisco fue en septiembre del año pasado. Tras dicha contienda en la que perdió de manera contundente por decisión unánime, Álvarez se sometió a una cirugía de codo que demoró aún más su primera pelea del 2026.

Con la cita ya fijada en el calendario, Canelo Álvarez ajusta los últimos detalles de su campamento de preparación. La velada en territorio saudí no solo marcará su primera presentación en el año, sino que servirá para medir el presente del gran referente mexicano ante un contendiente dispuesto a arrebatarle su corona.

En síntesis

Canelo Álvarez volverá a pelear el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita.

volverá a pelear el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. Christian Mbilli será el rival de Canelo Álvarez en su regreso al cuadrilátero.

será el rival de Canelo Álvarez en su regreso al cuadrilátero. El título mundial supermediano del CMB estará en juego durante la contienda de boxeo.