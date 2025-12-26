Pasan los días y América sigue sin anunciar refuerzos. Las Águilas tienen la misión de volver a lo más alto de la Liga MX luego de un año dominado por Toluca. Sin embargo, la plantilla no ha sumado nuevas caras a pocas semanas de que comience el Clausura 2026.

Ahora bien, André Jardine no quiere comenzar el nuevo torneo sin incorporaciones y puso los ojos en un viejo conocido. Se trata de Cristian Calderón, polivalente futbolista de 28 años que ganó todo con América en 2024 y que abandonó el nido rumbo a Necaxa en julio.

Su salida fue a préstamo y, según el diario Récord, la directiva del América planea interrumpir la cesión para sumarlo nuevamente a las filas del equipo. El Chicote es un hombre de la casa y Jardine lo conoce a la perfección, por lo que podría aportar desde el primer minuto, sin pasar por un periodo de adapatación.

Calderón firmó con Necaxa por un año y con opción de compra, pero todo apunta a que las Águilas harán uso de la repesca y en Aguascalientes no contarán con él para el segundo semestre de su contrato. Aunque todavía no hay nada oficial, los próximos días se podría resolver la situación del Chicote.

Palmarés de Cristian Calderón con América

Clausura 2024 de la Liga MX

Campeón de Campeones 2024

Supercopa de la Liga MX 2024

Apertura 2024 de la Liga MX

Cristian Calderon celebra el Torneo Apertura 2024 con América (GETTY IMAGES)

En síntesis

América planea interrumpir el préstamo de Cristian Calderón en Necaxa para el Clausura 2026 .

planea interrumpir el préstamo de en para el . André Jardine busca el regreso del jugador de 28 años multicampeón en 2024 .

busca el regreso del jugador de multicampeón en . Las Águilas activarían la cláusula de repesca sobre el contrato firmado por un año.

