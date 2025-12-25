Toluca fue, sin discusión, el mejor equipo del año en el fútbol mexicano. Bajo la conducción de Antonio Mohamed, los Diablos Rojos construyeron una temporada histórica en la que levantaron cuatro títulos y se consolidaron como el equipo más dominante del país. El club se consagró en el Clausura 2025, ganó el Campeón de Campeones, se quedó con la Campeones Cup y cerró el año con el Apertura 2025, logrando además el bicampeonato de la Liga MX.

El éxito del Toluca no fue casualidad, sino el resultado de un plantel profundo, competitivo y con varias figuras que marcaron diferencias a lo largo del año. Si bien hubo rendimientos colectivos muy altos, algunos futbolistas sobresalieron por encima del resto y se convirtieron en piezas determinantes dentro del esquema de Mohamed.

Uno de esos nombres propios es Paulinho, quien volvió a demostrar su jerarquía goleadora. El delantero fue líder de goleo por tercera vez, ratificando su condición de atacante decisivo y de los más efectivos del fútbol mexicano. Su regularidad, capacidad para definir dentro del área y peso en los partidos importantes lo colocaron nuevamente en el centro de la escena.

En ese contexto, desde los medios comenzó a instalarse su nombre como una posible opción para otro grande. En Fox Sports, el analista “Topo” Valenzuela propuso abiertamente a Paulinho como refuerzo para el América, asegurando que sería el fichaje ideal para el equipo de André Jardine. “América necesita un Paulinho”, afirmó, destacando que encajaría perfectamente en el estilo y las necesidades del conjunto azulcrema.

Según Transfermarkt, Paulinho tiene actualmente un valor de mercado de 7 millones de euros, una cifra que refleja su impacto deportivo y su vigencia como uno de los delanteros más importantes de la Liga MX. A sus goles se le suma la experiencia de haber sido protagonista en un Toluca campeón.

El salario de Paulinho

De acuerdo con información de 365 Scores, Paulinho percibe un salario cercano a los 4 millones de dólares, ubicándolo entre los futbolistas mejor remunerados del futbol mexicano en la actualidad.

