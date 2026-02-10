Este martes se dio a conocer de manera oficial la salida de Thiago Espinosa de Racing de Montevideo, el equipo que lo hizo debutar en Primera División de Uruguay. Es por ello que dejó un mensaje extenso y emotivo antes de que el Club América confirmara su llegada como uno de los refuerzos más esperados por ser una “joya” charrúa.

“Por dónde empezar… me despido de este club que me dio la oportunidad de terminar de formarme y crecer en la etapa que más lo necesitaba, gracias por si creer en mí y en lo que podía dar, de este lado siempre habrá un cervecero más siguiendo cada partido y alentando para que se den las cosas buenas…” Thiago Espinosa

Thiago agradeció a todos en Racing

El futbolista juvenil agradeció a sus seres queridos por estar en ese camino donde pudo llegar al futbol profesional, pero sobre todo por los momentos más complicados dentro de este deporte. Justo antes de que el propio equipo le dedicara un video con sus mejores instantes con el club y comentara sólo con emojis de tristeza.

“Agradecerle siempre a todas las personas que me acompañaron en este camino, a mi familia, amigos y novia que siempre han estado en las buenas y en las no tanto, a los que ya no están que también fueron parte, compañeros de fierro que siempre estuvieron en todo momento, un grupo hermoso que acompaña siempre no importa la situación, simplemente GRACIAS…”

Pero no sólo se despidió de ellos, sino de todos aquellos que conformaban la escuadra dentro del staff. Finalmente le deseó lo mejor a la plantilla antes de emprender su camino con rumbo al Nido.

No me quiero olvidar de los funcionarios, Sebita, Agus, Fabri de sanidad, Rafita y Ricky de nutrición, al Peludo y Brian que siempre están en todas, todos ellos hacen que el club hoy en día esté como esté y funcionen las cosas mucho mejor, en fin podría estar agradeciendo todo el día pero no me darían las palabras, vamo SIEMPRE la ACADÉ.

