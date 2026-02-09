El Club América estaba alistando el fichaje de Gabriel Fuentes, lateral izquierdo de Fluminense. Se mencionó que no era el ideal, pero que estaban cerca de cerrarlo, sin embargo, esta tarde se cayó el fichaje, justo horas antes de que cerrara el mercado en la Liga MX. Pero el equipo sorprendió con el nombre de Thiago Espinosa como su último refuerzo.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo con la información de César Luis Merlo, Thiago se concreta como refuerzo de las Águilas proveniente de Racing de Uruguay y llega al Nido como préstamo por un año con obligación de compra. Pero el hecho de que su nombre no sonara antes y que fuera tan joven llamó la atención de la afición azulcrema que desconocía al futbolista.

¿Quién es Thiago Espinosa?

El nuevo refuerzo de América es un jugador de 21 años de edad nacido en Uruguay el 9 de noviembre de 2004, mide 1.74 metros y juega como lateral izquierdo. Sólo disputó en este Apertura 2026 un juego con Racing en la Liga UAF donde colocó una asistencia. Puede jugar también como interior o extremo por izquierda.

Su primer conjunto fue Peñarol en categorías inferiores, el debut de Espinosa en Primera División fue con Racing de Montevideo el 19 de abril de 2024. En su país es considerado como una de las “joyas” uruguayas, por lo que tiene potencial y ha participado en ediciones de la Copa Libertadores U20, dando muestra de que hay nivel de competencia.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo juega?

La buena noticia con Espinosa es que tiene la cualidad de jugar como lateral, pero avanzar toda la banda izquierda, tal como André Jardine los prefiere. Las cualidades de Thiago son más ofensivas que defensivas. Tiene buen tiro a centro y sabe finalizar remates desde fuera del área. Maneja también carriles centrales porque maneja ambos perfiles.

Tweet placeholder

En cuestión defensiva aún no tiene buen perfil en duelos aéreos y físicos, por lo que suele dar ventaja cuando va a las espaldas, por lo que tiene ciertas deficiencias como lateral en la línea de cuatro, esto de acuerdo con el scout Facundo Sánchez.

Publicidad

Publicidad

ver también El video de Vinicius Lima que ilusiona a la afición del Club América tras su posible llegada

En síntesis