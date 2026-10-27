¿Por qué no se hizo oficial el premio a Charlyn Corral previo al Balón de Oro?

A muchos llamó la atención que ni la Liga Femenil, ni el propio conjunto de Pachuca hubiera confirmado la presencia de Charlyn Corral en la gala.

Este lunes fue un día histórico para el futbol mexicano y es que Charlyn Corral se convirtió en la primera jugadora en obtener un premio en el Balón de Oro como la mejor delantera goleadora. Sin embargo, en nuestro país hubo mucha polémica porque ni Pachuca Femenil, ni la propia Liga Femenil confirmaron su participación.

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Desde las nominaciones se confirmó que Scarlett Camberos y el Club América Femenil estarían haciendo historia como la primera jugadora y el primer club en recibir esta distinción, por lo que se elogió el trabajo, pero fue hasta el día de ayer que se confirmó que Corral también había asistido sin tener certeza hasta que se entregó el premio.

Los comentarios comenzaron a señalar a Grupo Pachuca y a la jugadora por las declaraciones que se hicieron previas, donde la delantera destacó que no se le había reconocido su labor. Por lo que sorprendió su aparición. Sin embargo, sí hay una razón por la cual la goleadora histórica no sabía de ello hasta antes de dar sus palabras.

¿Por qué no se confirmó antes a asistencia de Charlyn Corral?

De acuerdo con lo mencionado por Grupo Pachuca, ellos recién se habían enterado el día sábado y fue así que se lo notificaron a Charlyn, por lo que antes desconocían que sería reconocida de esta manera. Además, es un previo que se da basado en estadísticas, por ello tardaron más en dar a conocer el nombre de la mexicana.

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En síntesis