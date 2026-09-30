Brian Rodríguez se pierde el último partido de Uruguay

El "Rayito" tuvo que regresar con el Club América antes de su tercer partido con la Selección Uruguaya por una razón inesperada.

Este martes por la noche se dio a conocer la noticia de que Brian Rodríguez causaría baja de la Selección de Uruguay de última hora debido a que no cumplió con la documentación requerida para su partido en la India, ya que el jugador del Club América no había tenido problema con sus duelos ante Japón y Corea del Sur.

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¿Por qué Brian Rodríguez no terminará la Fecha FIFA con Uruguay?

De acuerdo con la información de Buysan de DSports, el “Rayito” ya no tendría espacio en su pasaporte para los sellos migratorios. En los casos de los países anteriores donde disputaron partidos esa situación pudo resolverse, pero el tema de visado en India le impidió continuar con ese trámite y no podrá jugar su tercer duelo amistoso.

De esta manera, el jugador de las Águilas regresará directamente a México y se perderá el encuentro del próximo martes 6 de octubre con su Selección. Se pondrá a disposición de Guillermo Almada de cara a sus próximos enfrentamientos con el equipo azulcrema, ya con una victoria y una derrota en sus partidos con el combinado charrúa.

Ante Japón, el cuadro de Brian consiguió una dolorosa derrota de 3 a 1 el pasado 24 de septiembre, mientras que ante Corea del Sur pudieron vencer 4-1 el día de ayer. Ahora, regresará al Nido antes de lo esperado en esta Fecha FIFA por lo que tendrá que revisar el tema con su pasaporte y no volverse a complicar por esta situación.

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En comentarios, los charrúas se quejaron de que no haya quién pueda revisar estos temas de logística tan importantes para los jugadores y las selecciones, lo que sí causa un tanto de extrañeza, ya que es algo principal que tendrían que atender dentro de la escuadra antes que cualquier otro tema antes de sus duelos internacionales.

En síntesis