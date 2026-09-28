El recadito de Israel Reyes a Guillermo Almada

Estas fueron las palabras de Israel Reyes respecto a la zona en la que regularmente le gusta jugar.

Para la Jornada 10 del Apertura 2026, Guillermo Almada no pudo contar con Israel Reyes, ya que fue uno de los llamados por Rafael Márquez a su primera convocatoria de la Fecha FIFA, el mexicano ya tuvo sus primeros minutos con la Selección Nacional ante Colombia, mientras que en América pudieron vencer a Necaxa con su ausencia.

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El último partido que disputó con las Águilas fue precisamente el Clásico Nacional, donde el estratega decidió hacer algunos cambios en su alineación respecto a lo que se hicieron ante Cruz Azul para no perder los tres puntos, por lo que una de esas modificaciones fue poner a Reyes como contención y no como central.

El mensaje de Reyes a Almada

Y aunque cayeron ante La Máquina donde precisamente Israel estuvo como central y cometió más errores. La realidad es que el propio futbolista reconoció justo antes del partido de México vs Perú, que aunque sabe jugar en tres posiciones distintas, es precisamente a zaga central lo que más se le acomoda en el campo.

“Me ha tocado pisar algunas partes del campo en mi carrera, creo que actualmente la que más he desarrollado es la central, me siento muy feliz ahí, me siento muy cómodo, me siento que soy más que en otras posiciones”, fueron las palabras de Israel Reyes después del entrenamiento de hoy con el cuadro de Rafael Márquez.

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De esta manera, en el regreso de Reyes con el profe Almada para disputar sus siguientes partidos con el América, el estratega tendrá que analizar si esto que menciona es cierto o prefiere que juegue como lateral derecho o contención. Aunque también es muy cierto que lo ajusta dependiendo de las necesidades del equipo, pero ahora ya tendrá competencia en cuanto los refuerzos estén listos.

En síntesis