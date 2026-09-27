¿Santi Sandoval es americanista pese a jugar en Chivas?

El jugador de Chivas, en las últimas horas ha sido ligado al Club América por una curiosa razón.

Santi Sandoval ha sido uno de los jugadores más brillantes de Chivas, el juvenil ha destacado en la Selección Mexicana Sub 20, ahora tiene llamado a la Mayor, pero ha sido constante con anotaciones en el cuadro rojiblanco. Sin embargo, en el Clásico Nacional ante el América, el delantero del Rebaño no pudo concretar ninguna anotación.

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¿Santi Sandoval le va en realidad al América?

Eso empezó a dar señales, pero no había nada concreto. Pero este domingo comenzó un rumor muy fuerte de que en realidad el jugador del Guadalajara en el fondo es Águila. Y es que se filtraron unos likes que le ha dado el jugador a los campeonatos del América, por lo que los aficionados rojiblancos comenzaron a molestarse.

Santiago Sandoval, el mejor canterano de Chivas en los últimos años, es más americanista que Cuauhtémoc Blanco.😂 pic.twitter.com/TUrSNLpHVa — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) September 28, 2026

Pero eso no es todo, sino que ahora filtraron unas declaraciones de una entrevista que tuvo su padre, Luis Alonso “Negro” Sandoval, quien también fue jugador del Rebaño. En esta plática, el exjugador menciona que siempre admiraba a los futbolistas azulcremas, pese a que él jugaba en el Rebaño e incluso dijo nombres de cada uno de ellos.

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“Mis ídolos eran los del América cuando yo estaba en Chivas, nomás te digo eso, nadie lo sabía, mis compañeros sí. Toda mi vida mi sueño era jugar en el América y era el de los 80’s de Antonio Carlos Santos, Adrián Chávez… Me tenías así en la tele. Yo era fanático de Kalusha, de Cuauhtémoc, Villa, Leo Beenhakker. Me decían, cómo vas a llegar a este equipo si tú juegas aquí, pero mi corazón es Águila”. Padre de Santi Sandoval

Con esto, los azulcremas ya empiezan a ilusionarse con la posibilidad de que el conjunto de Santiago Baños haga en el próximo mercado una propuesta por Santi, aunque por el nivel que maneja ahora es muy poco probable que en Chivas dejen salir a un elemento como él, sobre todo si va a su máximo rival, pese a un sentimiento de pertenencia con el Nido.

En síntesis

Santi Sandoval dio likes a los campeonatos del América en redes sociales.

dio likes a los campeonatos del en redes sociales. Luis Alonso Sandoval , padre del jugador, confesó ser fanático del América .

, padre del jugador, confesó ser fanático del . El delantero de Chivas no anotó en el reciente Clásico Nacional ante América.