El artillero de las Águilas es dueño de un 'destino' poco agradable para ciertos contendientes.

A base de goles, Henry Martín continúa escribiendo su historia grande en el América. Cada paso que da es un escalón más cerca de la cima de la tabla histórica de anotadores de la institución, su gran anhelo. El artillero de las ‘Águilas’ se arrima de a poco a los lugares más privilegiados y todavía tiene camino por andar.

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Ahora bien, así como al marcar agiganta su trayecto en el conjunto azulcrema, Henry Martín también es dueño de una “maldición” popular, que le han atañado las redes sociales. Los aficionados, no solo del América sino de otros equipos de la Liga MX también, lo han convertido en un ‘objetivo divino’ que sentencia el destino de otros.

De acuerdo a este embrujo creado en el submundo virtual para el goleador, cada vez que anota un hat-trick, su víctima desaparece. En su carrera, Henry Martin le había convertido tripletes a Lobos UAP en 2018, a Veracruz en 2019 y a Mazatlán en 2023, los cuales ya no existen. Así, la reiteración de sucesos lo han condenado a esta “maldición”.

Henry viene de otro hat-trick con América [Foto: CA]

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En este sentido, en las últimas horas los usuarios han señalado al Necaxa como el siguiente sentenciado. Los ‘Rayos’ sufrieron un hat-trick de Henry Martín este fin de semana de parte del delantero del América, y las redes no tardaron en reaccionar. Los fanáticos anticiparon una ‘desaparición’ futura del cuadro rojiblanco por esa razón.

Por supuesto, esto lejos está de ser causa y efecto y un dominó de acontecimientos, sino un juego creado en las redes. Sin embargo, tomó mucha fuerza y se hizo viral entre los aficionados, incluso con simpatizantes del Necaxa ‘preocupándose’ a raíz del hecho. Henry Martín aterroriza a los rivales dentro y fuera de la cancha.

Los números de Henry Martín, leyenda del Club América:

En su paso por las ‘Águilas’, el centroatacante suma 329 presentaciones en total desde su llegada a la institución. En ese período, ha conseguido anotar 123 goles y aportar 59 asistencias, participando así directamente en 182 conquistas del equipo. Entre aquellos tantos, están los cuatro hat-tricks. ¿Quién será la próxima víctima de la maldición de Henry?