Santi Sandoval responde a la polémica sobre su apoyo al América

El jugador de Chivas estuvo envuelto en una polémica en las recientes horas y ya dio una respuesta.

En las últimas horas se filtraron algunas publicaciones de festejos americanistas, donde Santiago Sandoval había dado “Likes”. Esto, muchos de los seguidores tanto azulcrema como de Chivas, comenzaron a señalar que la actual joya rojiblanca en realidad le iba al América por realizar este tipo de acciones que lo podrían augurar.

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Sin embargo, eso no fue lo único, sino que se rescataron audios de su padre en entrevistas, quien también fuera jugador del conjunto de Guadalajara, donde dejaba ver que en realidad siempre le fue a las Águilas, aún cuando formaba parte de la escuadra del Rebaño, así al juntar estas dos coincidencias muchos confirmaron la realidad.

El buen trabajo que ha hecho Santi, hizo que los aficionados azulcremas se ilusionaran con su llegada a Coapa en el próximo mercado de fichajes, puesto que no veían con malos ojos que el mexicano formara parte de la plantilla, sobre todo por lo que ha venido haciendo con Chivas e incluso con la Selección Mexicana Sub 20.

Responde Santi Sandoval a la polémica

Pero ante todos estos rumores, el futbolista ya salió a aclarar todo de una manera más contundente y sin palabras. En su cuenta de Instagram el futbolista compartió una imagen en sus historias donde se puede ver el tatuaje que trae en la pantorrilla donde demuestra su profundo amor y lealtad al Rebaño, dejando de lado esa versión que circuló.

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Sandoval tiene tatuada la frase “Condenado al éxito”, su playera de Chivas con su dorsal de debut, el 226, así como la fecha en a que estuvo en Primera División, el 19 de julio del 2025. Con ello frenó todas las especulaciones que hacían pensar que pese a jugar en este equipo siempre fue americanista, aunque esto no descarta que en un futuro lo buscaran.

En síntesis

Santiago Sandoval aclaró rumores sobre el América con una foto en Instagram.

aclaró rumores sobre el América con una foto en Instagram. Dorsal 226 de Chivas está tatuado en la pantorrilla del futbolista mexicano.

de Chivas está tatuado en la pantorrilla del futbolista mexicano. 19 de julio del 2025 es la fecha de debut plasmada en su tatuaje.