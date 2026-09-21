¿El nuevo Néstor Araujo del América?

El Club América está por disputar su Jornada 10 en la Liga MX, pero aún tiene un partido pendiente. De estos ocho encuentros que se han disputado, en cinco de ellos sólo ha considerado a uno de sus futbolistas que no fue ni a la banca en el Clásico Nacional ante Chivas, solo en dos partidos como titular y suma apenas 176 minutos con el equipo.

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Gutiérrez sin protagonismo en América de Almada

Se trata de Alexis Gutiérrez quien empezó su camino con Guillermo Almada jugando ante Querétaro sólo 12 minutos en la Jornada 1; para la Fecha 2 volvió a aparecer ante Atlante, pero sólo 14 minutos; en la J3 frente a Santos fue titular y disputó 69 minutos, siendo el partido en el que más oportunidad de tiempo tuvo para jugar.

De ahí en la Jornada 4 sumó 19 minutos ante Atlético de San Luis y en la Fecha 6 ante Puebla, de nuevo fue titular, pero su último partido con la escuadra azulcrema, donde sólo tuvo 62 minutos. Para los duelos ante Juárez, Cruz Azul y el Rebaño ya no fue considerado, incluso en este último ni en la banca apareció, lo que puso a pensar en que no es del agrado del DT.

¿El nuevo Néstor Araujo?

Algunos aficionados han llegado a pensar en que se convertirá en “el nuevo Néstor Araujo”, ya que no sale de las institución, pero tampoco es considerado, incluso Ícaro Conceiçao que forma parte de la Sub 21 tiene más posibilidades de estar en el primer equipo que Alexis. Lo peor, es que en el mercado de verano, América pudo dejarlo ir y no aprovechó.

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El Elche de España, teniendo a Martín Anselmi como su DT, pidió expresamente el fichaje de Gutiérrez por el pasado con Cruz Azul, fueron dos ofertas las que lanzaron por el futbolista y ninguna aceptaron, por lo que llama la atención que hayan preferido que no aparezca en el cuadro azulcrema a darle salida con un conjunto en el que sería titular.

En síntesis