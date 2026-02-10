Este martes André Jardine estuvo en conferencia de prensa previo al duelo de mañana en la Concacaf Champions Cup ante Olimpia. Al técnico desde luego que le preguntaron por los refuerzos, pero en el discurso, con la idea de agradecer a la directiva, también dejó una indirecta donde señalan a un culpable de que los fichajes no se dieran antes.

En cada mercado la afición dio a conocer su molestia porque no se concretaban los refuerzos durante la pretemporada y llegaban tarde, e incluso la mayoría de ellos no pudo acoplarse y ahora les costó mucho dinero que se fueran. El elemento al que siempre señalaron fue a Santiago Baños, pero ahora hay otro exintegrante que sería el elegido.

¿Señalado hasta por Jardine?

Diego Ramírez tendrá un nuevo rol dentro de la institución, pero dejó de ser ese elemento que concretaba los fichajes y posaba con ellos en las fotos. Y aunque no se ha mencionado su nombre, antes de su salida, Récord reveló que había tenido un problema con André Jardine y después de lo que dijo hoy el técnico llamó la atención.

“Felicitar a la directiva por la velocidad de los movimientos. En este momento realmente me siento respaldado”, al mencionar esto pone a pensar que en realidad hubo algo antes que no terminaba por hacer “click” entre ambas ideas. A esto se le suma que se decía que no podían fichar a nadie en Sudamérica y ahora se concretaron estos últimos.

De acuerdo con un aficionado de nombre Raúl Junior, dio a entender que en realidad Ramírez en conjunto con Baños había ciertos negocios que ambos manejaban con los jugadores y los promotores. Parece coincidencia que se mencione este tema y Jardine haga esa precisión durante su conferencia, aunque el DT ya mencionó anteriormente que no hubo problema con el directivo.

