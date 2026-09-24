Guillermo Almada delinea el once que comenzará el juego en Aguascalientes sin varias de sus figuras.

En tanto otros tuvieron menos tiempo para diagramar su próximo desafío, el América tuvo una semana larga de entrenamientos ya pensando en el siguiente compromiso. Esta vez, será el encargado de cerrar la jornada 10 del Apertura 2026, ya que su encuentro del fin de semana será el último que se celebre en toda la fecha.

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Luego de la caída en el Clásico Joven y del empate en el Clásico Nacional, a las ‘Águilas’ les toca visitar a Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes recién el domingo. Todavía con un partido pendiente postergado, el América buscará conseguir una victoria que le permita acercarse a la cima del campeonato y seguir en la pelea.

De cara a este encuentro fuera de casa, el conjunto azulcrema cuenta con 5 bajas para tener en cuenta a la hora de diseñar la alineación titular que salga al campo de juego. Cuatro de ellas surgen de estar parte de la plantilla afectada a la ventana internacional de selecciones, y por otro lado una adicional por problemas físicos recientes.

Se vienen cambios en el once del América [foto: Getty]

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Para el partido de Liga MX ante el Necaxa en condición de visitante, Guillermo Almada no tendrá a Israel Reyes, Isaías Violante, Oscar Perea, Brian Rodríguez y Alan Cervantes. Reyes y Violante fueron convocados por la Selección Mexicana, Perea fue citado por Colombia, el ‘Rayito’ por Uruguay, y el volante presenta una lesión muscular.

De entrada, la principal noticia es que tres refuerzos se meterían en el equipo: Ramos Mingo, Bueno y Miguel Borja serían titulares en lugar de Vázquez, Lara y Rodríguez. Carlos Álvarez volvería a estar en el banquillo, pero con chance de ver todavía más minutos. Además, ‘Chiquito’ regresaría al once inicial y Henry Martin haría dupla con el colombiano.

La alineación del América que se perfila a saltar al terreno de juego del Estadio Victoria para enfrentar al Necaxa, por la jornada 10 del Apertura 2026, sería la siguiente: Rodolfo Cota; Dagoberto Espinoza, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo, Cristian Borja; Alejandro Zendejas, Érick Sánchez, Edwin Cerrillo; Raphael Veiga; Miguel Borja y Henry Martin.

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El partido entre Necaxa y América tendrá lugar el próximo domingo 28 de septiembre, en el Estadio Victoria, en el marco de la décima fecha del Apertura 2026. El enfrentamiento que caerá en Aguascalientes dará comienzo a partir de las 21.10 horas del Centro de México y será transmitido en forma exclusiva por FOX One.