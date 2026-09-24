En el seno de Tigres UANL saben que más allá de la falta de inversión y de los fichajes, una de las claves para volver a pelear títulos es acertar en la contratación del entrenador. Luego de la salida de Guido Pizarro, la directiva tomó varias decisiones equivocadas por intentar apresurarse, y es por ello que ahora se están tomando su tiempo.

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En este tramo de la temporada, Víctor Manuel Vucetich sólo está dirigiendo como interino, pero no es un cargo en el que lo piensan a mediano ni a largo plazo en el club. A futuro quedará como vicepresidente deportivo y habrá otro profesional a cargo de llevar las riendas del primer equipo de los ‘Felinos’ en todas las competiciones.

Mientras ‘Vuce’ se desempeña transitoriamente como líder del grupo y del vestidor, la directiva continúa en la búsqueda de un DT para 2027. Aunque en principio la idea era que llegase un estratega para este campeonato, lo cierto es que hay pocos nombres atractivos en el mercado. Así, están intentando cerrar un candidato para el año próximo.

En esas conversaciones y negociaciones, el favorito y el que más consenso traía era Guillermo Barros Schelotto. El entrenador argentino de vasta trayectoria actualmente dirige a Vélez Sarsfield, donde ya ganó dos títulos y al que mantiene segundo del torneo. Por su perfil y su mentalidad de ganadora, en Tigres creen que encajaría perfecto al equipo.

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Guillermo, el favorito de los Tigres para el cargo [Foto: Getty]

Cuando la dirigencia auriazul lo contactó hace un par de meses, el argentino les había expresado que cumpliría su contrato con Vélez. El mismo expira el próximo 31 de diciembre, por lo que al retrasar Tigres la búsqueda del técnico, no descartaron su nombre en absoluto. De hecho, hasta esta semana seguía siendo el principal candidato del club.

Sin embargo, en las últimas horas, una situación externa habría cambiado los planes repentinamente. Según reportó Martín Etcheverry, periodista de Vélez en el streaming internacional AZZ, Guillermo Barros Schelotto “tiene prácticamente arreglada de palabra su renovación”. El equipo azul y blanco le elevó una propuesta para continuar y habría un principio de entendimiento.

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Enfatizando esa información, Nelson Pugliese, vicepresidente de Vélez Sarsfield, confirmó este jueves la voluntad para extender el contrato de Schelotto. “Que firmen él, su hermano y todo su cuerpo técnico. Es el CT que entiende la identidad del club, los valores y los principios de Vélez. Son un cuerpo técnico extraordinario y los quiero mucho tiempo en nuestro club”, sostuvo el mandamás. Así, se aleja la posibilidad de llegar a Tigres en 2027.

La única puerta que queda a Tigres para fichar a Guillermo Barros Schelotto:

De acuerdo a lo revelado por la fuente periodística en cuestión, la continuidad del DT en Vélez sólo correría riesgo si la directiva actual pierde las elecciones. En la Liga Argentina los clubes no tienen dueño, todos pertenecen a sus socios, que votan cada tres años sus autoridades. Si bien el oficialismo es favorito a imponerse en los sufragios, su derrota reabriría la puerta de Tigres para que llegue el argentino a la Liga MX.