Como le ha sucedido en varios momentos de su estadía en Monterrey, un problema físico vuelve a pasarle factura a Lucas Ocampos. El delantero argentino, que llevaba ya bastante tiempo en buena forma, deberá parar a causa de un percance de última hora. Este jueves se conoció la noticia que marginará al extremo de Rayados.

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De acuerdo a la información de Multimedios Deportes, que destapó la novedad, afortunadamente no se trata de una lesión de gravedad lo que le ha ocurrido a Lucas Ocampos. En la última práctica, el talentoso atacante sintió una molestia y quedó apartado del primer equipo para el desafío del fin de semana en plena jornada de selecciones.

Según indicó la fuente en cuestión, se trata de una contractura muscular en la pierna derecha, tal arrojó el parte médico interno sobre el referente y figura del Monterrey. Lucas Ocampos venía de un trajín importante de partidos seguidos jugando muchos minutos, y en esta oportunidad le tocará parar y ponerse al ciento por ciento.

Ocampos causa baja sensible en Rayados [Foto: Getty]

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Con este inconveniente físico, el argentino se perderá el partido contra el Atlante de este viernes, y no realizará el viaje a Ciudad de México junto al resto de sus compañeros de Rayados. El delantero se quedará en el centro de entrenamientos intentando volver a estar a tono y dejar atrás ese percance que lo tiene a maltraer.

De no mediar sorpresas en los próximos días, Lucas Ocampos sólo será baja por un único encuentro, por lo que la siguiente semana ya estaría nuevamente a disposición del DT. Tras observar desde lejos el juego ante el Atlante, el extremo podría regresar ante América. Por suerte habrá dos semanas hasta ese duelo para llegar de la mejor manera.

Con vistas al desafío ante Atlante en la continuidad del Apertura 2026, Matías Almeyda recupera a Diego Rossi, que venía de perderse el último compromiso ante Cruz Azul. Eso sí, además de Ocampos tampoco contará con Orbelín Pineda y Víctor Guzmán, que se están entrenando y jugarán junto a la Selección Mexicana de Rafael Márquez.

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La baja de Lucas Ocampos representa una pérdida sensible para los Rayados de Monterrey, ya que venía teniendo una gran campaña en la Liga MX con sus aportes. En este campeonato acumula 5 goles y 1 asistencia en 7 juegos, a lo largo de los 595 minutos que le tocó jugar. Orellano-Rossi-Corona-Cuypers, el ataque que se perfila ante Atlante.