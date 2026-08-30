La dura baja de América Femenil frente a Pumas y Tigres

Este domingo el Club América Femenil se midió ante Xolos y aunque sacó una victoria de 3-1 perdió a una de sus jugadores clave. Aunque la mala noticia se dio a pocos minutos de haber iniciado el partido, el hecho de que sus próximos partidos sean ante Pumas y Tigres, ponen a pensar que lo peor podría estar por venir.

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La dura baja de América Femenil

Y es que el día de hoy, las universitarias también vencieron a Chivas, mostrando su recuperación en el torneo y en el caso de las Amazonas son un rival complicado que las Águilas ya conocen. Pero ahora podrían medirse a estas dos rivales con la ausencia de Irene Guerrero, quien fue quien abandonó el terreno de juego.

Apenas en los primeros 15 minutos del encuentro, la española fue sustituida por Aylin Avilez después de sentir un dolor en la parte trasera del muslo derecho. Cuando se fue a la banca, inmediatamente le pusieron hielos en esa zona para desinflamar. Sin embargo, no se supo nada más al respecto de su situación a lo largo del encuentro.

Fue en la conferencia de prensa cuando se le cuestionó a Ángel Villacampa por la jugadora de las Águilas, por lo que dejó en claro que le harían exámenes médicos para descartar algo grave. De no ser así, Irene podría perderse los dos siguientes encuentros que se vienen pesados, siendo la de Guerrero una dura baja para la plantilla.

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¿Cuándo juegan ante Pumas y Tigres Femenil?

Cabe mencionar que el juego ante Pumas será el próximo viernes 4 de septiembre en Ciudad Universitaria a las 21:00 horas del Centro de México; mientras que el enfrentamiento ante Tigres será en el Estadio Banorte (Estadio Azteca) el próximo domingo 13 de septiembre a las 17:00 horas, por lo que ahora queda esperar el parte médico oficial y saber si se pierde estos duelos.

En síntesis