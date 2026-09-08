La futbolista europea duró muy poco tiempo en las universitarias y su salida sorprendió a más de uno.

En Pumas Femenil hubo una noticia que sorprendió mucho a los aficionados, ya que una jugadora que había llegado hace apenas unos meses tuvo un paso muy corto por la institución. Se trata de la europea Leighanne Robe, quien dejó al conjunto universitario para regresar a Inglaterra y continuar su carrera en su país. Anteriormente había jugado en Cruz Azul.

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Robe había sido una de las incorporaciones que más ilusión generó entre los seguidores auriazules de cara al Apertura 2026. La futbolista británica fue presentada el pasado 26 de junio, pero apenas dos meses después su etapa con Pumas llegó a su fin tras ser anunciada como nueva jugadora del Charlton Athletic, de la Women’s Super League.

La salida de la europea ya se venía manejando desde finales de agosto, aunque en aquel momento todavía no había una confirmación oficial. Roberto Medina, entrenador de Pumas Femenil, fue consultado sobre la situación y prefirió no dar detalles, señalando que se trataba de un asunto que correspondía a la directiva.

De esta manera, Robe terminó dejando Pumas después de un breve paso por la institución. La futbolista buscó regresar a Inglaterra después de haber estado tres años fuera de su país y ahora tendrá una nueva oportunidad en la Women’s Super League.

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Leighanne Robe y una historia que recuerda a Aaron Ramsey

La situación de Leighanne Robe inevitablemente trae a la memoria lo ocurrido con Aaron Ramsey. El futbolista galés también llegó a Pumas como una contratación que generó mucha expectativa, pero permaneció poco tiempo en el equipo antes de regresar a su país.

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