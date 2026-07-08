Priscila Chinchilla y todos los refuerzos de Pumas Femenil

Este martes el conjunto de Pumas Femenil dio a conocer de manera oficial la llegada de Priscila Chinchilla, jugadora costarricense que ya ha jugado en la Liga MX como parte de Pachuca, pero que además ha representado a la Selección de Costa Rica. Con 24 años, la mediocampista llega para seguir sumando al plantel de Roberto Medina.

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Luego de que las auriazules de nueva cuenta se quedaran fuera de la Liguilla en el Clausura 2026, se tomó la decisión de que tenían que reforzar algunas zonas y es quizá la escuadra universitaria la que más fichajes ha sumado en estos últimos días, por lo que te hacemos una recapitulación de las futbolistas que se integran al conjunto del Pedregal.

Los fichajes de Pumas Femenil para el Apertura 2026

La primera alta en el cuadro auriazul fue Casandra Montero, la exfutbolista de Chivas Femenil, quien fue clave en la zona defensiva del equipo rojiblanco, se convirtió en la incorporación más inmediata de la plantilla. La mexicana y de 32 años empezó jugando como centrocampista, pero sus condiciones en la zaga le dieron un campeonato con Guadalajara.

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El segundo refuerzo es Emily Gielnik, futbolista australiana que ya estuvo también en la competencia vistiendo los colores de Rayadas. De nueva cuenta el equipo apuesta por la experiencia y con 34 años, llega a la delantera del equipo auriazul con la idea de no sólo fichar gente en la defensa, donde había más desorden, sino también en el ataque.

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El tercer fichaje de Pumas es Andrea Pereira, la española de 32 años también llega para mejorar la zona defensiva, tras su paso por el Barcelona en su país, arribó en México como futbolista del América y Pachuca Femenil, donde recientemente consiguió el título, por lo que ahora formará parte de la plantilla universitaria en esa posición.

El refuerzo número cuatro es Elena Sainz, una lateral izquierda mexicana de 24 años de edad que recientemente jugó con Atlas, pero que ha estado en Puebla y Cruz Azul anteriormente. Su desempeño en esa zona ha sido clave para que Medina la contemple como uno de los elementos que podría aportar al equipo en esa posición.

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Finalmente está Leighanne Robe, quien jugó su último partido de la temporada anterior como rival de Pumas, ya que formaba parte de la plantilla de Cruz Azul. Ahora con 32 años, la zaguera inglesa llega para reforzar al cuadro universitario tras un paso por Arabia Saudita y Europa, sumándose a Chinchilla como los últimos refuerzos anunciados.

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En síntesis