La respuesta de Pumas a las agresiones en el EOU

Este viernes se dio la posibilidad de que Pumas Femenil se enfrentara con el América en el Estadio Olímpico Universitario en un horario estelar. Fue por ello que tuvo una gran audiencia, lamentablemente, la violencia se hizo presente y la afición decidió exponer las imágenes del agresor en las redes sociales, por lo que el equipo sacó un comunicado.

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Diversos medios compartieron un video en el que se ve cómo un pseudoaficionado del conjunto auriazul golpea a un adulto del staff, es por ello que inmediatamente los seguidores comenzaron a compartir la fotografía de la persona que está identificada en el mismo metraje para que las autoridades ya no le den el acceso al estadio.

LAMENTABLE



Aficionado arremetió ante elementos de seguridad del Estadio Olímpico Universitario luego de iniciar un conato de bronca en el partido entre Pumas Femenil y América. pic.twitter.com/P8vUrrZ1ye — Eduardo Robles (@Eduardors2204) September 5, 2026

¿Cómo respondió Pumas ante las agresiones?

Ante ello, el propio conjunto auriazul compartió en sus redes sociales un comunicado en el que dejó ver que no estaban dispuestos a soportar este tipo de acciones. Pero en ningún momento revelaron qué era lo que pasaría con el agresor, por lo que los aficionados comenzaron a pedir que se le negara la entrada.

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“Ante estos hechos, se activaron los protocolos correspondientes y la persona involucrada fue retirada del inmueble, privilegiando en todo momento la seguridad de los asistentes y el orden en las tribunas. El Club Universidad Nacional rechaza de manera categórica cualquier manifestación de violencia.” Pumas Femenil

Aunque el conjunto habla del compromiso para cuidar a quienes asisten, no se mencionó algún tema de sanción más allá de haberlo retirado del partido. Es por esto que algunos aficionados apelaron a que se tomara en cuenta el Fan ID para evitar que este tipo de personas arruinen los encuentros y sobre todo los que tienen mayor aforo.

En síntesis

Pumas Femenil y América jugaron este viernes en el Estadio Olímpico Universitario.

jugaron este viernes en el Estadio Olímpico Universitario. Un aficionado auriazul golpeó a un miembro del staff y fue exhibido en redes.

golpeó a un miembro del staff y fue exhibido en redes. Club Universidad Nacional emitió un comunicado confirmando que el agresor fue retirado del inmueble.