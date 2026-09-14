¿Quién es Portia Boakye? Nuevo refuerzo de Pumas Femenil

Pumas Femenil ha trabajado mucho en este torneo con su armando de plantel, sin embargo, los resultados no le han salido e incluso ha dejado ir a jugadoras clave y otras que poco duraron en la institución. Es por eso que ahora va por el fichaje de Portia Boakye, quien estaría siendo presentada en el equipo auriazul en los próximos días.

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Filtran su fichaje con Pumas Femenil

Y es que aunque el conjunto universitario no ha dado una pista o un indicio de que cerrará un nuevo fichaje, se le adelantaron el día de hoy y ya revelaron la llegada de la ghanesa. Este lunes, la diplomática mexicana y embajadora en Ghana, Norma Ang Sánchez hizo una publicación en la que ya confirmó este refuerzo.

La embajadora comparte una fotografía con Boakye junto a las banderas de ambos países y asegura que estará llegando al equipo del Pedregal para formar parte de la plantilla del Apertura 2026. Además, deja ver cómo se han ido abriendo estas brechas entre las dos naciones para que haya un mejor desarrollo en el futbol femenil.

“¡De camino a México! Portia Boakye, capitana y una de las figuras principales de la Selección de Ghana (Black Queens), se dirige a México para unirse al equipo profesional femenino de Pumas Femenil. La llegada de Portia a un club mexicano es otro ejemplo de los puentes que se pueden construir entre nuestros dos países a través del fútbol, al mismo tiempo que se promueve la igualdad y mayores oportunidades para las mujeres en el deporte. ¡Te deseamos todo el éxito, Portia!” Norma Ang

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¿Quién es Portia Boakye?

Portia es una zaguera central zurda de 37 años de edad, que además puede jugar como lateral y que en sus inicios arrancó como delantera. Ha representado a su país recientemente en la Copa Africana de Naciones en 2026 y es una leyenda dentro del futbol africano femenino, ya que ha estado presente desde la Sub 20 con las Black Queens.

Como capitana de su selección, recientemente fue elegida Jugadora Africana del Año de la CAF y desde 2004 ha desarrollado su carrera futbolística en equipos como Fabulous Ladies en su país; Östersunds DFF en Suecia; Trabzon İdmanocağı en Turquía; Ferencvárosi TC en Hungría; regresa a Suecia con el Djurgården; con el Hapoel Petah Tikva en Israel y actualmente en el Congo con el TP Mazembe.

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En síntesis