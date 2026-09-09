El millonario salario de David Alaba que complica su llegada al América

El defensor austríaco está siendo analizado por el América, pero el elevado salario que manejó durante su etapa en Real Madrid podría ser un obstáculo para cerrar su fichaje.

América analiza la posibilidad de contratar a David Alaba para reforzar su defensa, pero hay un detalle que podría complicar seriamente la operación: su salario. De acuerdo con información de Fichajes, el defensor austríaco percibía más de 22 millones de euros por temporada durante su etapa en el Real Madrid, una cifra muy elevada para cualquier club de la Liga MX.

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Para ponerlo en contexto, el futbolista que actualmente tiene el salario más alto dentro del América es Henry Martín, quien tendría ingresos cercanos a los 3,5 millones de dólares por año. La diferencia con lo que Alaba ganaba en Europa es enorme y deja claro que las pretensiones económicas podrían ser uno de los principales obstáculos.

De todas maneras, al encontrarse como agente libre tras su salida del Real Madrid, América no tendría que pagar un traspaso por el defensor. Eso podría permitirle a la directiva hacer un esfuerzo mayor en el contrato y ofrecerle un salario importante para intentar convencerlo de llegar a las Águilas.

Incluso, el América podría analizar la posibilidad de ofertarle una cifra similar a la que recibe Henry Martín o incluso superarla, aunque difícilmente pueda acercarse a los más de 22 millones de euros que Alaba percibía en España. El club tendría que encontrar un punto intermedio que resulte atractivo para el jugador y, al mismo tiempo, sea viable para sus finanzas.

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Por eso, aunque el nombre de David Alaba genera ilusión por todo lo que representa su carrera, su llegada al América no sería sencilla. El defensor viene de jugar durante años en la élite europea y acostumbrado a un salario que está muy por encima de los parámetros habituales del futbol mexicano.

La carrera de David Alaba

F. K. Austria Viena II — 2007-08

— 2007-08 Bayern de Múnich II — 2009-10

— 2009-10 Bayern de Múnich — 2010-21

— 2010-21 TSG 1899 Hoffenheim — 2011 (cedido)

— 2011 (cedido) Real Madrid — 2021-26

En sintesis

David Alaba percibía más de 22 millones de euros por temporada en Real Madrid.

percibía más de 22 millones de euros por temporada en Real Madrid. Henry Martín lidera los sueldos de América con unos 3,5 millones de dólares anuales.

lidera los sueldos de América con unos 3,5 millones de dólares anuales. Agente libre es la condición actual de David Alaba para negociar con el América.