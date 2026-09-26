Carlos Álvarez tendría su primera titularidad con el América

Este domingo el Club América disputará su partido de la Jornada 10 ante Necaxa en Aguascalientes. El conjunto azulcrema sufrió varias bajas debido a la Fecha FIFA, pero además aún tiene dudas con un par de jugadores por molestias físicas. De esta manera, Guillermo Almada tendrá que hacer algunos ajustes en su alineación.

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Uno de ellos sería la incorporación total de Carlos Álvarez, el español tuvo apenas sus primeros minutos en el Clásico Nacional ante Chivas. De esta manera, ahora tendría la titularidad en este encuentro, pero con las ausencias, claramente no sería la única modificación que tendrían en el cuadro inicial para medirse al equipo hidrocálido.

Las bajas de América

Hasta el momento, el estratega no contará con Isaías Violante, Dagoberto Espinoza, Israel Reyes, Brian Rodríguez y Óscar Perea, ya que todos ellos fueron convocados por la Selección Mexicana, Selección de Uruguay y Selección de Colombia, por esta razón no están ni siquiera contemplados en la convocatoria de este duelo.

Por otra parte, Alan Cervantes aún está en trabajos de recuperación física, por lo que no será parte de la plantilla para el enfrentamiento. Y en el caso de Raphael Veiga precisamente porque ha tenido actividad de manera recurrente, no se le quiere dar más carga física y no estaría contemplado en el 11 titular para el cuadro azulcrema, de acuerdo con Récord.

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Posible alineación del América

Rodolfo Cota

Dagoberto Espinoza

Emilio Lara

Santiago Ramos

Cristian Borja

Alejandro Zendejas

Erick Sánchez

Edwin Cerrillo

Carlos Álvarez

Miguel Borja

Henry Martín

En síntesis