¿Por qué no juega Julián Quiñones en México vs. Colombia por el amistoso internacional?

El equipo de Rafael Márquez no podrá contar con su máxima figura en el ataque para enfrentar a Colombia en Estados Unidos.

México vuelve a jugar poco más de dos meses después de la finalización del Mundial 2026 y comienza una nueva era con Rafael Márquez en el banquillo. El encuentro ante Colombia marcará el debut del histórico exdefensor como entrenador del Tri.

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El Tri se enfrenta a Colombia en Estados Unidos por el primero de los cuatro amistosos que disputará durante esta Fecha FIFA. Rafael Márquez busca darle continuidad al proyecto que inició Javier Aguirre, por lo que mantuvo una base importante de los futbolistas que estuvieron en el Mundial, aunque también sufrió algunas bajas importantes para estos próximos compromisos.

Una de las ausencias más importantes es la de Julián Quiñones, una de las máximas figuras de la Selección Mexicana y uno de los nombres destacados del equipo durante el Mundial 2026. El delantero no estará disponible para el debut de Márquez ante Colombia debido a una molestia muscular.

Julián Quiñones, baja por molestias musculares

Julián Quiñones no juega ante Colombia por una molestia muscular que sufrió con su club, Al-Qadsiah, durante un partido de la Liga de Campeones de la AFC. Ante esta situación, se decidió que el atacante permaneciera en Arabia Saudita para continuar con su recuperación.

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La baja representa un problema importante para Márquez, ya que Quiñones fue uno de los futbolistas más destacados de México en el Mundial 2026. El delantero tampoco estará disponible para los siguientes amistosos frente a Perú, Estados Unidos y Chile.

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