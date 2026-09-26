Así quedó la tabla de posiciones y de goleo de la Liga MX tras el empate de Cruz Azul – Toluca y la victoria de Tigres

Este sábado 26 de septiembre se definieron cosas importantes en la Liga MX. El partido más destacado de la Jornada 10 lo protagonizaron Cruz Azul y Toluca en el Estadio Azteca, Chivas recibió a Querétaro, mientras que Santos Laguna recibió a Pachuca y Tigres UANL cerró el día ante Puebla. Con resultados interesantes, las tablas de posiciones y goleo se movieron en la recta final de la competencia.

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En el primer turno, Cruz Azul y Toluca igualaron 3-3 en uno de los partidos más espectaculares del año. De esta manera, la Máquina no se pudo acercar a la cima del Apertura 2026 y los Diablos Rojos se mantienen como los únicos líderes con 20 unidades, dos por encima de Chivas que perdió con Querétaro 2-0 en casa.

Por su parte, Tigres tuvo que trabajar más de lo esperado para derrotar a Puebla por apenas 1-0 gracias al tanto de Juan Brunetta de penal. Con ese resultado, los Felinos salieron del fondo y llegaron a los 10 puntos, a cuatro de los 14 de Xolos de Tijuana, último en estar ingresando a la Liguilla en la octava colocación. Santos le ganó 1-0 a Pachuca por el gol de Fran Villalba.

En la tabla de anotadores, Con 10 tantos hasta aquí, Salomón Rondón continúa como líder de goleo por amplísima diferencia respecto al resto. Sus escoltas tienen 5 tantos y son Lucas Ocampos, Julián Carranza, Ricardo Marín, Oscar Estupiñán y Gilberto Mora.

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La tabla de posiciones del Apertura 2026

La tabla de goleo del Apertura 2026

En síntesis

Toluca se mantiene como líder del Apertura 2026 tras empatar 3-3 con Cruz Azul.

se mantiene como líder del Apertura 2026 tras empatar 3-3 con Cruz Azul. Tigres UANL venció 1-0 a Puebla con gol de penalti de Juan Brunetta.

venció 1-0 a Puebla con gol de penalti de Juan Brunetta. Salomón Rondón lidera la tabla de goleo individual de la Liga MX con 10 tantos.