Cruz Azul y Toluca jugaron este sábado un partido que fue un festival de goles. Ambos equipos terminaron empatados 3-3 en un encuentro en el que La Máquina había comenzado ganando por 2-0 y que luego los Diablos lo dieron vuelta.

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Después del partido por la Liga MX que se llevó a cabo en el Estadio Azteca, Antonio Mohamed apuntó directamente contra Katia Itzel García en la conferencia prensa debido a que el entrenador se vio perjudicado por dos acciones puntuales, una relacionada a Gonzalo Piovi y otra a Willer Ditta.

La palabra de Antonio Mohamed

“Si había un árbitro normal, ganábamos el partido. Ustedes vieron muy claro la expulsión de (Gonzalo) Piovi, vieron muy claro el contacto de (Willer) Ditta con el juez de línea. Entonces con un árbitro normal, que entiende el juego, seguramente era otro el desarrollo”, comenzó diciendo el técnico de Toluca.

“El resultado es justo porque los dos equipos jugaron bien e hicieron todo para ganar. Son dos equipos que van al frente”, agregó el Turco Mohamed. Luego el entrenador argentino negó que las críticas hacia Katia Itzel García sean por una cuestión de género.

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🚨 MOHAMED, CONTRA EL ARBITRAJE



Antonio Mohamed cuestionó duramente el trabajo de Katia Itzel García:



🗣️ “Si había un árbitro normal, ganábamos el partido. No está a la altura para un partido así”.



📹 @PalomaEslo https://t.co/EMB6Fn76QC pic.twitter.com/EWBQsRD3Wn — PressPort (@PressPortmx) September 27, 2026

“No está a la altura y se lo dije en la cara. No es una cuestión de genero. Para estar a este nivel hay que tener talento y entender el juego. Para mí no lo entiende, pero bueno, es una apreciación y no quiere decir que tenga la verdad”, concluyó Antonio Mohamed.

El DT de los Diablos Rojos se quejó por una acción en la que Gonzalo Piovi le pega una patada a Paulinho en la que solo fue amonestado y la jugada no se revisó en el VAR, como también porque Willer Ditta empujó al juez de línea y tampoco fue expulsado.

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Antonio Mohamed ya se había cruzado con Katia Itzel García hace dos jornadas, más precisamente en el partido de Toluca ante Atlas en el que los Diablos ganaron por 5-2.

En síntesis