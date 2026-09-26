¿Dónde y en qué estadio juegan México vs. Colombia por el amistoso internacional?

México debuta ante Colombia en una nueva etapa con Rafael Márquez como entrenador. El partido se disputará en el M&T Bank Stadium de Baltimore, escenario con capacidad para más de 70 mil espectadores.

Desde las 19:00 horas de la CDMX, México se enfrenta a Colombia en un amistoso internacional correspondiente a la Fecha FIFA. El encuentro tendrá un atractivo especial para el futbol mexicano, ya que marcará el debut de Rafael Márquez como entrenador del Tri tras la salida de Javier Aguirre.

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El exdefensor comienza así una nueva etapa al frente de la Selección Mexicana, con el objetivo de darle forma a su proyecto y comenzar a preparar al equipo para los próximos desafíos internacionales. El duelo ante Colombia será una primera prueba importante para el nuevo cuerpo técnico.

Los sudamericanos, por su parte, también quieren encontrar su mejor versión tras alcanzar los octavos de final en el Mundial 2026. Con el mismo DT, Néstor Lorenzo, comienzan una nueva era ya sin su máximo referente que es James Rodríguez.

El partido se disputará en el M&T Bank Stadium, uno de los principales escenarios deportivos de la ciudad de Baltimore, Maryland, Estados Unidos. El estadio será el escenario elegido para este enfrentamiento entre dos selecciones que buscan aprovechar la Fecha FIFA para continuar con su preparación.

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M&T Bank Stadium: todos los datos del estadio

El M&T Bank Stadium está ubicado en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, y abrió sus puertas en 1998. El recinto tiene capacidad para 70.257 espectadores y es utilizado habitualmente como local por los Baltimore Ravens, equipo que compite en la NFL.

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