El Estadio Azteca será el anfitrión de un encuentro muy atractivo esta tarde en la capital, cuando Atlante y Rayados de Monterrey se enfrenten con sus respectivas urgencias. El nuevo equipo de Primera División recibirá a uno de los clubes más poderosos, cuando se crucen este viernes en el arranque de la jornada 10 del Apertura 2026.

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Los ‘Potros de Hierro’ vienen de llevarse un valioso empate por 1-1 ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, aunque les sigue costando sumar de a tres en el torneo. Hasta aquí, el conjunto de Miguel Herrera acumula un triunfo, cinco igualdades y tres caídas, y se ubica en la 14° colocación de la tabla de posiciones.

Por su parte, ‘La Pandilla’ viene de lograr un importantísimo triunfo por 1-0 ante Cruz Azul en el Estadio BBVA, cortando con una sequía que venía fatigando al equipo. Actualmente, la escuadra de Matías Almeyda marcha en el 10° lugar del campeonato local, producto de cuatro victorias, un empate y tres derrotas.

El Estadio Azteca espera por Atlante y Rayados [Foto: Getty]

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La probable alineación de Atlante ante Rayados:

Oscar Jiménez.

Walter Portales.

Nico Carrera.

Eduardo Tercero.

Aaron Quirós.

Armando Escobar.

Eugenio Pizzutto.

Luis Puente.

Martín Sarrafiore.

Jhojan Julio.

Luis Calzadilla.

DT: Miguel Herrera.

La probable alineación de Rayados ante Atlante:

Esteban Andrada.

Ricardo Chávez.

John Stefan Medina.

Daniel Aceves.

Luis Reyes.

Oliver Torres.

César Garza.

Luca Orellano.

Diego Rossi.

Jesús Corona.

Hugo Cuypers.

DT: Matías Almeyda.

El MINUTO a MINUTO de Atlante vs. Rayados por el Apertura 2026:

Cuando comience a rodar el balón, aquí aparecerá la cobertura al instante de todo lo que vaya aconteciendo en el juego de hoy por la Liga MX: