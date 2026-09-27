Gilberto Mora habló sobre su primer gol con la Selección Mexicana: “Era un sueño que tenía”

Gilberto Mora se convirtió en el jugador más joven en la historia en convertir un gol con la Selección Mexicana.

Gilberto Mora se convirtió en el jugador más joven en la historia de la Selección Mexicana en convertir un gol. La joya de Xolos lo hizo a los 17 años, 11 meses y 12 días y superó el récord de Carlos Vela que había establecido en 2007 a los 18 años, 7 meses y 16 días.

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El Tri igualó 1-1 con Colombia este sábado en el debut de Rafa Márquez al mando del combinado nacional. Gilberto Mora fue uno de los destacados del partido y, luego del empate, el crack mexicano reveló que cumplió un sueño.

“Estoy muy contento de poder jugar un partido más y de poder meter gol. Era un sueño que tenía siempre. Agradezco a la afición, a la gente”, comentó Gilberto Mora en pláticas con TUDN al término del encuentro.

“Son muchas emociones dentro del campo, vi que me cayó el balón, me quedó larga al principio, sentía que podía rematar de primera pero recorté y me quedó el arco más en medio, con más ángulo, la crucé y feliz con ese gol”, agregó el futbolista de México acerca de la primera anotación.

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Gilberto Mora y su festejo de gol (Imago7)

Por otro lado, Gilberto Mora comentó qué sintió al portar el dorsal 10 del Tri: “Me lo dieron, llegué al vestidor y tenía mi nombre con este número, es un sueño portar para mí este número tan importante, como siempre lo hago, voy a salir y a jugar al futbol, espero poder seguir haciendo las cosas bien”.

Rafa Márquez sobre Gilberto Mora

Por su parte, Rafa Márquez se deshizo en elogios hacia el joven mexicano después del empate con Colombia: “Ya sabemos la calidad de Gilberto, ahora intentaremos cuidarlo, protegerlo, desarrollarlo, es un joven, entre todos vamos a hacer todo lo posible para que se siga desarrollando y tenga actuaciones como esta. Ójalá que pronto lo veamos en un equipo importante“.

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En síntesis