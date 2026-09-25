Se filtró una situación por la que el brasileño podría quedar descartado para el choque ante los 'Rayos'.

El América se sigue cruzando obstáculos dentro de lo que es la planificación del compromiso del fin de semana ante el Necaxa. Como si las bajas por convocatorias a distintas selecciones no fuesen suficientes, el cuadro azulcrema ha sumado un nuevo dolor de cabeza. Es que podría perder a un nuevo titular pensando en los ‘Rayos’.

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Según reportó Víctor Díaz, periodista de ESPN que cubre la campaña del América, Raphael Veiga tiene chances de quedar fuera del partido del domingo en el Estadio Victoria. El atacante brasileño es víctima de un episodio que lo podría marginar de un encuentro clave, donde las ‘Águilas’ van en búsqueda del liderato de este Apertura 2026.

De acuerdo a lo revelado por el corresponsal televisivo, el enganche sufrió un duro golpe en el tobillo en la práctica de ayer, que lo tiene con dolores intensos en ese sector. Por ese motivo, este viernes Raphael Veiga no fue parte del entrenamiento del América a la par del resto de sus compañeros y realizó otros trabajos diferenciados.

Raphael Veiga, diferenciado en América [Foto: Getty]

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Luego de haberse ausentado en el entrenamiento de este viernes, Raphael Veiga será evaluado y exigido en la sesión de mañana para determinar si está en condiciones de ser parte. Si no responde bien a la prueba de este sábado, el cuerpo médico y el cuerpo técnico tienen la decisión de no arriesgarlo para el encuentro ante Necaxa.

En caso de no poder contar con Raphael Veiga, Guillermo Almada cambiaría el esquema e incluiría un volante más, para no volcararse a una formación que “parta” el mediocampo. De todos modos, todavía guardan optimismo de que el brasileño pueda evolucionar durante las próximas horas y termine quedando convocado para el domingo.

Cabe recordar que además de los seleccionados, Alan Cervantes también está descartado definitivamente para esta jornada 10 del Apertura 2026 a causa de una lesión muscular. Son por lo menos cinco ausentes confirmados y habrá que esperar a ver qué acaba sucediendo con Raphael Veiga, para el nuevo desafío de Liga MX ante el Necaxa.