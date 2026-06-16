Está todo listo para el otro juego del grupo de Argentina. A continuación, los veintidós que van de arranque.

¿Se quedan despiertos? Austria y Jordania traerán devuelta al turno de medianoche de partidos de la fase de grupos, cuando se enfrenten hoy tarde en Santa Clara. En un compromiso que augura muchas emociones, los simpatizantes no querrán despegarse del televisor cuando el juez dé inicio a este gran encuentro del Mundial 2026.

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¿Juega David Alaba en Austria vs. Jordania por el Mundial 2026?

Algo que muchos se han preguntado en la previa del juego refiere a la presencia o no del futbolista de Real Madrid. Lo cierto es que David Alaba será parte del once titular de su selección para el estreno ante Jordania. El defensa de 33 años es una de las banderas de su equipo, junto a caudillos como Laimer, Sabitzer y Arnáutovic.

Para David Alaba será un partido especial, no solo por ser quizás su último Mundial, sino porque llega tras un cierre de temporada difícil. Viene de despedirse emotivamente del Real Madrid, equipo en el que finaliza contrato a fin de mes y no renovará. Tras el Mundial, su futuro podría estar en Serie A, donde tiene varios pretendientes.

Austria y David Alaba sueñan con hacer historia [foto: Getty]

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La probable alineación de Austria ante Jordania:

Patrick Pentz.

Stefan Posch.

Kevin Danso.

David Alaba.

Phillipp Mwene.

Nicolas Seiwald.

Konrad Laimer.

Alexander Schlager.

Patrick Wimmer.

Marcel Sabitzer.

Marko Arnautović.

DT: Ralf Rangnick.

La probable alineación de Jordania ante Austria:

Yazeed Abulaila.

Abdallah Abu Hasheesh.

Yazan Al Arab.

Abdallah Nasib.

Mohannad Abu Taha.

Nizar Al Rashdan.

Noor Al Rawabdeh.

Mahmoud Al Mardi Olwan.

Mousa Al Taamari.

Mahmoud Al Mardi.

Yazan Abu Zraiq.

DT: Jamal Sellami.

Austria vs. Jordania, un partido clave por el Mundial 2026:

El duelo entre europeos y asiáticos no solo toma relevancia por ser el estreno oficial de las dos selecciones. Comparten el grupo con Argentina y Argelia, a priori las favoritas a quedarse con el liderato de la zona. Por ello, el resultado de este juego puede ser determinante para la definición de los clasificados a dieciseisavos de la Copa del Mundo.