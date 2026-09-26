¿Qué le pasó a Raoni Barcelos en la pelea con Raúl Rosas Jr. en UFC?

El brasileño encendió todas las alarmas y fue retirado en camilla para ser atendido de urgencia.

El combate entre Raoni Barcelos y Raúl Rosas Jr. en el UFC Fight Night de este sábado terminó con un ambiente de absoluta tensión e incertidumbre dentro de la jaula. El choque venía con mucha intensidad hasta el último asalto, pero el desenlace tomó por sorpresa a todos los presentes y dejó en segundo plano el resultado deportivo del evento.

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La dura imagen que dejó Raoni Barcelos en UFC

En el episodio final, Rosas Jr. aseguró el triunfo de una forma muy extraña y preocupante. De la nada, Barcelos cayó desplomado sobre la lona por completo inconsciente, encendiendo las alarmas del cuerpo médico. Minutos después, el brasileño tuvo que abandonar el octágono en camilla sin recuperar el conocimiento, un momento dramático para todos.

QUÉ ACABA DE PASAAAAAR 😱



Raúl Rosas qué acabas de hacer 🥵#UFCVegas121 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/d5QJAx4lNz — UFC Español (@UFCEspanol) September 27, 2026

La escena elevó el nivel de alerta durante la transmisión en vivo, donde los comentaristas llegaron a señalar que el peleador pudo sufrir un problema relacionado con el corazón. Las imágenes encendieron la inquietud por su estado de salud, abriendo dudas sobre su vida tras el terrible episodio vivido en el escenario.

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Por la manera en que ocurrieron las cosas, quedó la sensación de que el atleta no resistió el desgaste ni la exigencia del alto rendimiento en la jaula. De todas formas, hay que tomar la situación con total cautela a la espera de un reporte médico oficial de la empresa para conocer el diagnóstico real de Barcelos.

La buena noticia en el reporte más reciente señaló que Barcelos está vivo. El luchador fue trasladado en ambulancia con su equipo hacia el hospital más cercano y ya se encontraba consciente, a la espera de realizarse estudios que determinen qué fue lo sucedido.

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En síntesis