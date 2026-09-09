El defensor austríaco está en el radar del América tras quedar libre del Real Madrid y podría convertirse en uno de los grandes fichajes del mercado de pases.

América sigue buscando refuerzos en este mercado de pases que comenzó muy tranquilo, pero que podría terminar con jugadores de renombre. La directiva azulcrema continúa analizando distintas opciones para fortalecer al plantel y ahora apareció un nombre que, por su trayectoria en Europa, generaría un enorme impacto.

Publicidad

Encuesta¿América puede salir campeón del Apertura? ¿América puede salir campeón del Apertura? YA VOTARON 0 PERSONAS

Hasta el momento, los refuerzos oficiales son Edwin Cerrillo, Óscar Perea, Miguel Ángel Borja y Carlos Álvarez, mientras que está todo encaminado para que también llegue Iván Tona. Sin embargo, el conjunto azulcrema todavía no se retiró del mercado y pretende sumar alguna pieza más.

El próximo objetivo es un defensor central para reemplazar al uruguayo Sebastián Cáceres, quien siguió su carrera en Europa para jugar en el Celta de Vigo. Por ese motivo, América analiza diferentes alternativas para encontrar al futbolista que pueda ocupar ese lugar dentro de la plantilla.

Después de que se dieran a conocer varios nombres en las últimas semanas, empezó a sonar un futbolista muy importante que tuvo un paso gigante por el Viejo Continente y que sería un salto de calidad para la defensa del conjunto azulcrema. Se trata de un jugador con experiencia en algunos de los clubes más importantes del mundo.

Publicidad

El periodista Matteo Moretto reveló en sus redes sociales que América está analizando la posibilidad de contratar a David Alaba, defensor austríaco que está libre tras dejar el Real Madrid. La información fue publicada este miércoles y rápidamente generó repercusión por la jerarquía del futbolista.

Una de las principales trabas podría ser su salario, teniendo en cuenta la trayectoria que construyó durante sus años en Europa. Alaba, de 34 años, pasó por Bayern Múnich y Real Madrid, y actualmente se encuentra como agente libre, por lo que América tendría que evaluar si la operación es viable en términos económicos.

Publicidad

Todos los títulos de David Alaba en su carrera

David Alaba cuenta con un palmarés de enorme jerarquía. Con Bayern Múnich ganó 10 Bundesligas, 6 Copas de Alemania, 3 Supercopas de Alemania, además de dos Champions League, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes.

Con Real Madrid también consiguió títulos importantes durante su paso por el club español: 2 Ligas de España, una Copa del Rey, 2 Supercopas de España, una Champions League, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes y una Copa Intercontinental.

En sintesis

América analiza contratar a David Alaba para reforzar su defensa central.

para reforzar su defensa central. David Alaba de 34 años se encuentra como agente libre tras salir del Real Madrid.

se encuentra como agente libre tras salir del Real Madrid. Sebastián Cáceres dejó al América para continuar su carrera con el Celta de Vigo.