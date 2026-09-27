Pumas y Atlético San Luis se enfrentan en CU por el Apertura 2026. La información de cómo ver el partido en México.

Pumas recibe este domingo 27 de septiembre al Atlético de San Luis en el marco de la Jornada 10 del Apertura 2026. El encuentro comienza a las 12:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Olímpico Universitario.

Publicidad

El conjunto auriazul busca aprovechar la localía en el Pedregal para sumar de a tres y escalar posiciones en la tabla general, mientras que la escuadra potosina intentará sorprender en la capital para mantenerse firme en los puestos de clasificación.

¿Por dónde ver el partido en México?

Por desgracia para los aficionados, el partido entre Pumas y Atlético de San Luis de este será transmitido en exclusiva a través de la plataforma ViX Premium, por lo que el juego no cuenta con una opción de televisión abierta para observarlo.

La actualidad de ambos equipos

El equipo de Esteban Solari llega a este compromiso tras empatar 1-1 como visitante frente a Atlas en la novena jornada. En sus cotejos previos de la Liga MX, Pumas tropezó 3-0 en su visita a las Chivas de Guadalajara pero logró hacerse fuerte en casa al vencer 3-1 al Club León en CU.

Publicidad

Por su parte, el Atlético de San Luis viene con viada tras derrotar 3-1 al Club Necaxa en casa el pasado fin de semana. Sin embargo, el cuadro potosino busca mejorar su paso como visitante, donde sufrió descalabros recientes por 2-0 frente a León y 3-0 ante las Chivas.