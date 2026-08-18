¿A favor o en contra del Ascenso? Azcárraga responde

Recientemente los equipos de la Segunda División de la Liga de Expansión MX se han manifestado ante la decisión de que ya no exista el ascenso y descenso. Aunado a que se volvió a comprar una plaza de la primera división para que el Atlante pudiera acceder a la Liga MX.

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¿A favor o en contra del ascenso y descenso?

Ante ello, este martes Emilio Azcárraga, miembro importante en la Asamblea de Dueños dio a conocer en TUDN su perspectiva respecto a lo que se está haciendo y aunque recalcó que está de acuerdo a que los equipos puedan subir o bajar de división, hay cosas que aún no lo permiten.

“Yo estoy a favor del ascenso y el descenso, ahora, todo mundo compara y dice: ‘Es que en España, es que en Inglaterra, es que Portugal’, ok, ahí tiene una segunda división muy sólida en el sentido de que es un negocio y hay una inversión muy grande que cada uno de los equipos hacemos en jugadores, en instalaciones, en estadio. Cuando tú desciendes no se ha logrado consolidar esa liga de segunda división, porque como todos somos parte del ecosistema, entran los medios en cuánto valen los derechos de esa liga que va a dar una viabilidad económica a ese equipo que está ahí” Emilio Azcárraga

El dueño del Club América dejó en claro que hay cosas que aún deben cambiar, entre ellas que todos, no sólo la Liga esté dispuesta a dar algo más para que se pueda impulsar económicamente a los equipos que suben y no tengan un problema severo después.

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“Yo sí siento que esa viabilidad económica es bien difícil para abajo y para arriba. Yo no tengo una idea para arreglar esa parte. Si se lograra una donde todo mundo estuviera, creo mucho en la certificación de los estadios, de los lugares de entrenamiento. Ahí es donde se tiene que trabajar, porque creo que competitivamente es importante.” Emilio Azcárraga

En síntesis