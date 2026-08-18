El propietario de las 'Águilas' respondió sobre los pedidos de los fanáticos por nuevos refuerzos.

Sin el material que muchos imaginaban para este arranque de temporada, el Club América ha tenido resultados auspiciosos tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup. Con Guillermo Almada al frente, el equipo ha vuelto a entusiasmar a los simpatizantes azulcremas, que se ilusionan con volver a campeonar tras un año y medio.

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Más allá del buen inicio de las ‘Águilas’ en ambas competiciones, los fanáticos han reclamado por la llegada de más fichajes, para acercarse aún más a potenciales títulos. Oscar Perea y Edwin Cerrillo, las caras nuevas del América, ya han realizado sus estrenos y mostrado sus primeras credenciales, pero se esperan caras nuevas.

En este sentido, desde los más altos mandos del cuadro azulcrema se han manifestado públicamente y han hablado al respecto. Emilio Azcárraga respondió sobre los refuerzos y acerca del libro de pases de la institución hasta el momento. El dueño del América platicó en una entrevista con TUDN este martes por la tarde.

El propietario de las Águilas aseguró que el cambio en la agresividad en el mercado surge de un cambio en la visión del club. En lugar de realizar grandes inversiones en contrataciones de jugadores, se buscará el desarrollo de las fuerzas básicas y la promoción de juveniles. Para ello también se apuntó a Almada como el entrenador.

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“Hoy sin refuerzos, con puros chavos, con todas las críticas a Baños y a los nuevos socios, ahí está la tabla general y ahí está la Leagues Cup. No nos conformamos, creo que hay que traer jugadores pero es una visión diferente, y eso es siempre bueno“, sentenció convencido Emilio Azcárraga en la breve entrevista televisiva con el programa ‘Línea de 4’.

Azcárraga, optimista con el futuro del América [Foto: Getty]

De acuerdo al mandatario, en los próximos días llegarán más incorporaciones al primer equipo del América para reforzar la plantilla, pero no serán nombres muy rutilantes. El actual cuerpo técnico no tendrá que administrar un grupo con demasiadas estrellas de primer nivel, como si tuvieron el privilegio de hacerlo técnicos en otros tiempos.