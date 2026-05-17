Santiago Baños se queda en el Club América

Este domingo el Club América Femenil se enfrentó a Rayadas en la Final del Clausura 2026 y se llevaron el título del torneo. Las Águilas levantaron su tercera estrella en la historia de la institución y desde luego que Emilio Azcárraga estuvo presente para ver consolidado su proyecto, pero otro que apareció fue Santiago Baños.

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El directivo se ha mantenido al frente de la plantilla femenil en conjunto con Claudia Carrión y Luis Fuentes, por lo que cuando el equipo celebró el título inmediatamente se acercó a las jugadoras y Santiago les pidió que fueran en dirección al palco donde estaba el dueño para poder dedicarle el triunfo de la escuadra.

Santiago Baños se queda en América

Con este gesto, parece que Baños estaba sellando su continuidad en el Club América, ya que de acuerdo con la información del periodista de Posta Deportes, Jesús Romero, el propio Azcárraga habría confirmado de Santiago se mantendrá dentro del equipo azulcrema para el Apertura 2026 en los dos conjuntos de primera división.

De acuerdo con la misma fuente, ante la llegada de Ferran Reverter, se mantendrá a Baños como el presidente deportivo de la institución y esto porque aún tiene un contrato de dos años con la escuadra azulcrema, pero no será sólo su trabajo el que tenga impacto en las escuadras, sino que viene acompañado, como en su momento con Héctor González Iñárritu.

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Antonio Ibrahim se quedará como director deportivo en el conjunto varonil y trabajará con Fuentes en el femenil. De esta manera, comenzarían a trabajar tanto Baños como el cuerpo técnico de André Jardine para poder disputar todo el siguiente torneo, puesto que ahora el cambio vendría en la plantilla para el torneo venidero.

En síntesis