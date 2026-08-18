Azcárraga respalda a Santiago Baños por las críticas

En la entrevista que sostuvo hoy Emilio Azcárraga con Francisco González, el dueño del Club América habló de lo difícil que fue conseguir a un director técnico que pudiera reemplazar a André Jardine, sobre todo por el tricampeonato que le dio a la escuadra y sobre todo que pudiera darle al equipo un poco de lo que carecía.

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Azcárraga defiende el trabajo de Santiago Baños

En este tema se refería a la falta del desarrollo de jóvenes, algo que desde hace muchos dejaron de lado y muchos canteranos que salían se fueron a otros clubes para aprovecharlos. Es por ello que apuntó al trabajo que ha hecho Santiago Baños para ello.

“El caso de Guillermo (Almada) creo que era una oportunidad de encontrar en esa ventana Premundial quién podría ser el mejor técnico para llevar al América a otro lado. Había una baraja de técnicos y Almada que tiene la experiencia de estar acá, de trabajar con jóvenes, que creo que le ha faltado al América esa parte de debut. Afortunadamente hoy sin refuerzos, puro chavo, con todas las críticas a Baños y a la gente que ha llegado, ahí está la tabla general”. Emilio Azcárraga

Eso no fue todo, sino que además, señaló que hasta ahora no hay un presidente deportivo en nuestro país que a pesar de las críticas haya trabajado como lo hizo en la era de los campeonatos, se aguantara todo y ahora con un plantel mucho más limitado siga dando los resultados que se exigen en una institución como el América.

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“Siempre habrá puntos de vista, aunque Santiago es el responsable deportivo. Es el director deportivo mexicano más exitoso. Contra las críticas y el #FueraBaños; lo ha hecho muy bien. Todo mundo puede dar sus opiniones, pero al final debe haber un responsable.” Emilio Azcárraga

En síntesis