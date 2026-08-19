Canelo Álvarez y una pelea en el Estadio Azteca: ¿Real o solo un sueño de Emilio Azcárraga?

El dirigente tiene en mente un evento glorioso para homenajear a la leyenda del boxeo.

La carrera de Canelo Álvarez parece haber cumplido con todos sus estándares. Saúl superó cualquier tipo de expectativa a lo largo del camino y se consolidó como una de las leyendas más grandes en la historia del deporte, aunque todavía no tuvo una pelea, por ejemplo, en el Estadio Azteca, ahora conocido como Banorte. ¿Se podrá cumplir este deseo del pueblo mexicano?

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Emilio Azcárraga quiere llevar a Canelo Álvarez al Estadio Azteca

Quien alimentó la ilusión en las últimas horas fue Emilio Azcárraga, el presidente del Club América, también parte del Grupo Ollamani. Lo que afirmó el dirigente es que es posible pensar en una presentación de Canelo en el Azteca, tal como sucedió con Julio César Chávez en 1993.

“Creo que ahí hay una oportunidad, por ejemplo, le haría un llamado al Canelo. Valdría la pena hacer una de las peleas que tiene Canelo, gran boxeador, gran deportista mexicano, el llegar y decir: ‘ya lo hicimos con Julio César, vale la pena’ por todo esto que sucedió”, comentó Azcárraga en conversación con TUDN.

Emilio Azcárraga quiere tener a Canelo Álvarez en el Estadio Azteca. (GETTY IMAGES)

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Por lo pronto, Canelo ya tiene definido su futuro inmediato. El próximo 31 de octubre, Álvarez se medirá con el francés Christian Mbilli en Arabia Saudita con el objetivo de recuperar el cinturón CMB de los supermedianos que está en poder del francés. Luego de eso, Álvarez deberá cumplir la última contienda de cuatro que firmó con el magnate árabe Turki Al-Alshikh.

Teniendo en cuenta la importancia que le da Canelo al sentido de pertenencia con México, no sería de extrañar que Saúl busque un retiro a lo grande, algo que tocaría su punto máximo presentándose en el remodelado Estadio Azteca. En los próximos meses la novela tendrá nuevos capítulos para definir si se trata de un sueño o una posibilidad real de concretarse.

En síntesis

Canelo Álvarez evalúa pelear en el Estadio Azteca tras las declaraciones de Emilio Azcárraga.

evalúa pelear en el Estadio Azteca tras las declaraciones de Emilio Azcárraga. Canelo Álvarez enfrentará al francés Christian Mbilli el 30 de octubre en Arabia Saudita.

enfrentará al francés Christian Mbilli el 30 de octubre en Arabia Saudita. Saúl Álvarez busca recuperar el cinturón CMB supermediano que ostenta Christian Mbilli.