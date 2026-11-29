América quedó eliminado de la Liguilla luego de perder con Rayados en el Estadio Azteca. Los detalles de la reunión que convocó Emilio Azcárraga.

América perdió 2-0 con Rayados este sábado en el Estadio Azteca y el conjunto azulcrema quedó eliminado de la Liga MX. Este fue un resultado muy decepcionante considerando el objetivo que se había planteado el club, que era el de salir campeón del torneo.

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Esta derrota obliga a los jerarcas del América a analizar lo sucedido y a tomar decisiones. De acuerdo a lo informado por el periodista Santiago Fourcade, Emilio Azcárraga ha convocado a una reunión para este lunes con todas las cabezas importantes del club.

Según lo reportado, la reunión no se llevaría a cabo en Coapa. La intención de este encuentro es para tomar decisiones fuertes de cara al futuro del club. Esto no quiere decir que Guillermo Almada se vaya a ir, pero seguramente lo analicen en la reunión.

Otro aspecto que es probable que se analice en la reunión es la continuidad de Santiago Baños, el actual Presidente Deportivo del América. Desde hace semanas existe el rumor de la posible salida del directivo, pero habrá que esperar a los próximos días.

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Guillermo Almada en la eliminación de América (Reuters)

Guillermo Almada quiere seguir

Por lo pronto, Guillermo Almada manifestó en la conferencia de prensa su intención de continuar en Las Águilas e incluso ya habló de que espera recibir más fichajes en el próximo mercado, por lo que el DT está convencido de quedarse en Coapa.

Más allá de los deseos del entrenador uruguayo, es evidente que la decisión depende de lo que determine la cúpula de América una vez que se lleve a cabo e esta reunión. Se espera que los próximos días sean movidos en Coapa y puede haber cambios importantes de cara al futuro.

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En síntesis