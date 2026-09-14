Geyse supera récord histórico de Leyendas en el Club América

Geyse da Silva se ha convertido en una jugadora clave para el Club América Femenil, ya que ha sido parte del triplete que consiguió el equipo azulcrema en esta temporada. Sin embargo, no solo ha tenido logros con el conjunto de Ángel Villacampa, sino que además ahora se ha convertido en parte importante de la historia en la institución.

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Este domingo consiguió el cuarto gol en el Estadio Azteca ante Tigres, por lo que sumó un tanto más a su historial goleador del torneo. Su plan era estar como campeona de goleo y hasta el momento se mantiene como la jugadora que más ventaja lleva en el primer puesto con 12 anotaciones en las siete primeras fechas del torneo.

Geyse hace historia en el Club América

De esta manera, se ha logrado colar entre las leyendas del club por esto, ya que de acuerdo con la información de @Apunte1916 la jugadora brasileña es la primera americanista en anotar en las siete primeras jornadas de una temporada, superando a personajes como Arlindo dos Santos y Horacio López, pero esto podría no parar aquí.

Geyse ha logrado concretar anotaciones en todos los partidos y el próximo 20 de septiembre se viene un partido en la Cancha Centenario ante Atlas, donde las azulcremas podrían también golear como hasta ahora y ser precisamente la brasileña quien pueda seguir sumando goles. Por el momento, ya es parte de la historia azulcrema.

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En síntesis