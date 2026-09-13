Scarlett Camberos podría ser sancionada por seña obscena

Este domingo el Club América Femenil se impuso en el Estadio Azteca ante Tigres en la Jornada 7. El cuadro de Ángel Villacampa consiguió un resultado de 5-2 que siguió sumando para el buen momento de la escuadra azulcrema. Pero no todo fue bueno, porque Scarlett Camberos podría salir sancionada después de hacer una seña obscena.

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Scarlett Camberos hace seña obscena

Y es que en el minuto 69 cayó el quinto tanto de Nancy Antonio, todas las jugadoras fueron a festejar con ella, pero se vio cómo les cayó agua encima, supuestamente lanzado desde las gradas. Ante ello, se puede ver cómo la delantera de América les hace seña con el dedo medio levantado y quedó grabado en la transmisión.

Mi niña tan verguera así la quiero mucho pic.twitter.com/YBenu5mbmi — 𝕱𝖊𝖗 𝕯𝖒𝖓𝖌𝖟 {𝖛𝖎𝖚𝖉𝖔 𝖉𝖊 𝕶𝖆𝖗𝖎𝖈𝖐}💎 (@TeamJoyitaAylin) September 14, 2026

¿Su papá la respalda?

Este video fue rescatado en redes sociales, por lo que fue subido a Twitter, fue ahí donde apareció el padre de la jugadora, Jorge Camberos, para comentar sobre lo sucedido. El usuario @TeamJoyitaAylin comparte este video con la siguiente leyenda: “Mi niña tan verguera así la quiero mucho”, por lo que el señor responde con un “X2”.

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Pero eso no fue todo, sino que también completó con un “Yo pago esa multa, que vale la pena”. Tomando en cuenta esto, la Comisión Disciplinaria sí podría aplicar una sanción, que no sólo sería por suspensión, sino también por una multa económica en la Liga Femenil MX, ya que se rige en el Artículo 69, donde se penalizan los festejos de esta índole.

¿Qué sanción podría tener Camberos?

De acuerdo con lo mencionado en este artículo, Camberos podría tener una suspensión de 1 hasta 3 partidos, esto determinado por la Comisión. Pero también podría tener una sanción económica de hasta 1,500 UMAs. En el pasado, Desirée Monsiváis también hizo un gesto con las manos que sólo terminó en una multa.

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En síntesis