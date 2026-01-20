La decisión que tomó América luego de la polémica generada por el arbitraje ante Pachuca

El América se encuentra en una situación inesperada en la historia de los torneos cortos. Las Águilas no solo no ganaron en las primeras tres jornadas sino que ni siquiera pudieron convertir un gol, lo que demuestra el mal momento que atraviesa el equipo de André Jardine.

El conjunto azulcrema no está jugando como solía hacerlo y no tiene la contundencia de antes. Sin embargo, en Coapa creen que han sido perjudicados por el arbitraje y que de otra manera podrían haber sumado al menos un triunfo en el inicio de la Liga MX.

Es por eso que, luego de las quejas por el arbitraje de Luis Enrique Santander en el juego frente a Pachuca, el periodista León Lecanda reveló que el América presentó una queja formal a la Liga MX hacia el árbitro principal y también hacia Fernando Hernández, quien estaba en el VAR.

Los detalles de la protesta del América

La protesta formal se debe a que el América se sintió perjudicado principalmente en dos acciones de ese juego: la primera es por un penal que en Coapa consideran que debía haber sido cobrado en una acción de Eduardo Bauermann contra Brian Rodríguez, pero ni siquiera fue revisado en el VAR.

André Jardine hablando con Luis Enrique Santander (Getty Images)

La segunda acción está relacionada con una posible expulsión a Pedro Pedraza luego de una dura entrada a Rodrigo Dourado. El jugador de Pachuca recibió una amarilla, pero el VAR tampoco llamó al principal para que revise una posible tarjeta roja.

De acuerdo a la fuente mencionada, si la protesta formal del América es considerada por la Liga MX, ambos árbitros podrían dejar de participar por una o dos jornadas del Clausura 2026.

En síntesis