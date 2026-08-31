Los equipos que le arrebatarían al América el fichaje de Carlos Álvarez

El futbolista del Levante está en la mira del América, pero hay un par de equipos que se lo quieren llevar.

En las últimas horas se ha dado a conocer el supuesto interés delClub América por el jugador del Levante, Carlos Álvarez. Y aunque las carencias del equipo de Guillermo Almada no están precisamente en el ataque, podría sumar a este centrocampista que tiene muy buenas referencias y llegaría como un bombazo a Coapa.

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De acuerdo con la información de Germán Muñoz, el conjunto español está considerando la venta del jugador de 23 años, por lo que el equipo azulcrema es uno de los interesados. El problema, es que no sería el único que estaría apostando por él, ya que hay un par de clubes que quieren conseguir ese fichaje ante que las Águilas.

¿Qué otros equipos van por Carlos Álvarez?

Diversas fuentes en España, manejan que aunque la oferta del América es hasta el momento la más fuerte hay un par de conjuntos que lo buscan, aunque su situación es un poco diferente a la de Coapa, que parece que ya llega con un número para proponer. Y es que los otros dos interesados serían precisamente el Rayo Vallecano y el Sevilla.

En primera estancia el Rayo ya se habría contactado con el Levante para conocer las condiciones por el jugador, pero no llegó hacia una oferta formal. Por otro lado, está el cuadro de Sevilla, quienes intentan convencer al joven de que aguante un año más en esta plantilla, para que pueda llegar como agente libre con ellos.

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El tema aquí es que precisamente éste último es el conjunto que lo formó. Es por ello que tendría la posibilidad de que tras terminar su paso con su segundo equipo, volviera a donde empezó todo y de esa forma dejar pasar la oportunidad que le brindaría el América en estos momentos, por lo que no suena nada convincente su llegada a México.

En síntesis