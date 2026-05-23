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Este sábado 23 de mayo desde las 13:00 horas (Ciudad de México), se jugará la Jornada 38 de LaLiga 2025-26 y se definirán los tres descenso a la Segunda División de España. Con Real Oviedo ya condenado tras sumar solo 29 unidades, quedan dos lugares con varios equipos con opciones de bajar.

Hay un detalle en la definición del descenso que es, en igualdad de puntos, el criterio de desempate no es le diferencia de gol general, si no particular. Esto significa que le cuentan los puntos, luego la diferencia de goles y finalmente los goles anotados en los partidos jugados directamente entre los equipos empatados. Si la igualdad persiste, recién allí se toma en cuenta la diferencia general entre goles a favor y en contra en todo el torneo.

¿Qué necesita cada equipo para salvarse del descenso?

Levante (15°), Osasuna (16°) y Elche (17°) – 42 puntos

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A los tres les basta una unidad para salvarse del descenso gracias a la diferencia de gol que condena a Girona, hoy 18°, salvo que golee a su rival de turno que será ni más ni menos que Elche, que descenderá automáticamente si pierde al enfrentar a un rival directo. Levante visitará a Betis y Osasuna al Getafe.

Girona (18°) – 40 puntos

A pesar de estar 18° y en zona de descenso, es el que mejor panorama tiene ya que depende de sí mismo y ganando de local ante los Franjiverdes se salvará. Cualquier otro resultado lo condena al descenso.

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Mallorca (19°) – 39 puntos

Necesita un milagro para salvarse. Además, de tener que ganarle al ya descendido Real Oviedo, necesita golearlo para reducir una diferencia de gol negativa de -13, que Girona le gane a Elche, Osasuna pierda ante Getafe y que Levante no pierda ante Betis para que, en igualdad de puntos.