Fidalgo estaría fuera del Betis con rumbo a la Liga MX

Ante la falta de minutos en el Real Betis, medios en Sevilla concuerdan en que será una de las bajas de Manuel Pellegrini.

En lo que va de esta temporada en LaLiga, Manuel Pellegrini no ha considerado a Álvaro Fidalgo con el Real Betis, por lo que empezaron los rumores en Sevilla de que sería uno de los “tapados” para salir de la plantilla. Es por ello que el día de ayer fue abordado por la prensa y lo cuestionaron respecto a su continuidad con el equipo.

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¿Se va Fidalgo del Real Betis?

La respuesta a la pregunta de si se quedaría en el Betis fue breve, pero hizo dudar: “Siempre, sí, espero que sí”, aunque mostró nerviosismo al respecto. Su continuidad en el cuadro verdiblanco no es algo seguro por su manera de responder, ya que aunque él sí desea mantenerse, dependerá de las decisiones en el club.

De acuerdo con el portal Info Real Betis, la idea de liberar margen salarial en el equipo pondría al “Maguito” fuera del conjunto, que aunque tiene un contrato hasta 2030, tendrá que irse cedido a alguna otra institución. El plan es que haya incorporaciones extra al grupo y la única manera de hacerlo es hacer más ligera la plantilla actual.

¿Cuál sería su destino?

La misma fuente revela que hay opciones sobre la mesa para su salida; la primera sería mantenerse en LaLiga, puesto que varios clubes se han interesado por el mediocampista naturalizado mexicano, pero también hay opciones de un posible regreso a la Liga MX, después de pocos meses de haber iniciado su sueño de volver a Europa.

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Tomando esto en cuenta, hay que mencionar que sería muy pronto para su regreso a México, por lo que seguramente podría aceptar ofertas incluso de la segunda división. Ahí podría cumplir otro sueño de jugar donde todo inició en el Sporting de Gijón, pero todo dependerá de los planes que tenga el cuadro bético para él.

En síntesis